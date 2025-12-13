L’AS Saint-Etienne (ASSE) accueillait Bastia lors de la 17ᵉ journée de Ligue 2 ce samedi soir. Après une défaite à Dunkerque, les Verts voulaient se relancer face à la lanterne rouge pour leur dernière réception de l’année 2025. Résumé de la rencontre.

Défaits à Dunkerque la semaine dernière, les stéphanois étaient attendus au tournant lors de la 17ᵉ journée de championnat. La mission était claire pour l’ASSE : terminer la phase aller sur une bonne note face au dernier de Ligue 2.

La rencontre démarre sur un rythme élevé et offre rapidement des situations franches. À la 17e minute, Boakye se procure une occasion énorme pour Saint-Étienne. Profitant d’une grossière erreur d’alignement de la défense bastiaise, l’attaquant stéphanois est lancé en profondeur et se retrouve seul face à Placide. Malgré la présence de Davitashvili, voire de Tardieu démarqué sur sa gauche, Boakye choisit la solution individuelle mais manque le cadre, sa frappe passant au-dessus de la lucarne. Une occasion manquée qui laisse des regrets.

Deux minutes plus tard, Bastia ouvre le score. Miladinovic perd le ballon aux abords de sa surface, Tomi sert Sebas dans l’axe. Sans contrôle, ce dernier enchaîne une frappe croisée du droit, légèrement déviée par Larsonneur, insuffisamment pour empêcher le ballon de finir au fond des filets. Les Corses prennent l’avantage.

À la 24e minute, Davitashvili remet les deux équipes à égalité. Sur une passe millimétrée de Bernauer depuis le milieu de terrain, le Géorgien réalise un superbe contrôle orienté avant de décocher une lourde frappe sous la barre.

Mais Bastia repasse devant à la 34e minute. Après un dégagement de Placide, Bernauer se manque complètement. Tomi en profite, élimine Larsonneur d’un grand pont et marque malgré un angle fermé et le retour d’Appiah.

Juste avant la pause, Placide se montre décisif. Il repousse d’abord une frappe de Cardona, puis détourne la demi-volée de Boakye, maintenant l’avantage bastiais au terme d’une première période spectaculaire.

Une deuxième apathique pour l'ASSE

Longtemps apathique et sans idée jusqu’à la 81e minute, la rencontre semblait se diriger vers une fin sans relief. Puis tout s’est emballé. Davitashvili a surgi au meilleur moment pour inscrire un doublé décisif et relancer complètement le match. Sur une belle action collective, El-Jamali décale Stassin côté droit, à la limite de la surface. Ce dernier centre à ras de terre. Le ballon est dévié à bout portant par Ducrocq, mais Davitashvili, bien lancé, contrôle devant le point de penalty et enchaîne d’un tir précis du pied droit qui trompe Placide.

À la 87e minute, Florian Tardieu a l’occasion de donner l’avantage sur penalty. Son tir à ras de terre, trop timide, manque de conviction. Johny Placide plonge du bon côté et repousse le ballon en deux temps. Une parade célébrée comme un but par ses coéquipiers. Le score final est de 2-2, logique au vu du scénario.