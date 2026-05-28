Le barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice n’aura pas marqué les esprits par son spectacle. Le match nul 0-0 disputé mardi soir à Geoffroy-Guichard entre même dans l’histoire… pour de mauvaises raisons. Selon les données Opta relayées par L’Équipe, cette rencontre affiche le plus faible total de xG observé en Ligue 1, Ligue 2 et play-offs confondus depuis la saison 2022-2023.

Les supporters présents dans le Chaudron attendaient une bataille intense. Ils ont surtout assisté à une rencontre extrêmement fermée entre deux équipes paralysées par l’enjeu.

Malgré plus de 100 minutes de jeu cumulées avec le temps additionnel, aucune des deux formations n’a réussi à cadrer le moindre tir. Une statistique rarissime à ce niveau.

Stassin et Nice se répondent déjà avant le retour

Au total, Saint-Étienne et Nice ont produit seulement 0,41 expected goals (xG) sur l’ensemble de la rencontre. Les Verts n’ont généré que 0,11 xG contre 0,30 pour les Aiglons. Du jamais vu sur les quatre dernières saisons selon Opta.

L’ASSE totalement inoffensive dans le Chaudron

La statistique la plus inquiétante concerne sans doute les Stéphanois. L’ASSE n’a tenté aucun tir dans la surface adverse durant toute la rencontre.

Une situation extrêmement rare pour les Verts. Selon les chiffres relayés par L’Équipe, cela ne s’était produit que deux fois lors des vingt dernières saisons : face au PSG en avril 2017 (0-5) puis contre l’OM en décembre 2024 (0-2), à chaque fois à Geoffroy-Guichard.

Une statistique qui illustre la panne offensive des Verts depuis mi-avril. Si les stéphanois ont gagné 5-0 face à Amiens, le 9 mai, les Picards étaient déjà relégués et n'ont pas offert une réelle adversité. Excepté cette rencontre, les hommes de Philippe Montanier n'ont marqué qu'un but à Rodez lors de leur cinq autres sorties depuis la défaite 2-0 à Bastia.

Mardi soir, les hommes de Philippe Montanier ont surtout cherché à ne pas se découvrir. Résultat : très peu d’espaces, peu de prises de risques et un match particulièrement verrouillé.

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Nice n’a pas vraiment fait mieux offensivement malgré une légère domination territoriale. Les Aiglons ont eux aussi peiné à accélérer et à créer du danger dans les trente derniers mètres.

Une solidité défensive qui maintient l’espoir

Si le spectacle offensif a laissé les supporters sur leur faim, l’ASSE peut toutefois s’appuyer sur une vraie solidité défensive.

Avec ce nouveau clean-sheet, les Stéphanois atteignent désormais 15 matchs sans encaisser de but cette saison. Un total impressionnant qui place les Verts parmi les meilleures défenses du football professionnel français.

Seul le PSG fait mieux cette saison avec 18 clean-sheets toutes compétitions nationales confondues entre Ligue 1 et Ligue 2.

Dans ce contexte, tout reste donc totalement ouvert avant le barrage retour prévu vendredi à l’Allianz Riviera. Une chose paraît toutefois certaine : il faudra montrer un tout autre visage offensivement pour espérer décrocher l’accession en Ligue 1.