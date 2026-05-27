Le barrage entre l’ASSE et Nice reste totalement ouvert après le 0-0 de Geoffroy-Guichard. À l’issue de la rencontre, Lucas Stassin et Melvin Bard ont livré deux analyses sur ce duel extrêmement tendu. Entre satisfaction défensive, manque de créativité offensive et gestion mentale du rendez-vous, les deux camps affichent déjà leur état d’esprit avant vendredi soir.

Lucas Stassin n’a pas caché la difficulté du combat livré face à la défense niçoise. Très peu servi dans de bonnes conditions, l’attaquant stéphanois reconnaît avoir vécu une soirée frustrante offensivement. "Ce ne sont pas forcément les matchs qu’on aime", a soufflé le Belge après la rencontre. "Aujourd’hui, mon travail était surtout défensif. Je n’ai pas eu beaucoup de ballons faciles à gérer, ça a été dur."

Malgré cette frustration offensive, le Stéphanois préfère retenir la solidité collective affichée par les Verts. "On n’a pas encaissé. Malheureusement, on ne s’est pas créé d’occasions non plus. Il va falloir être créatif pour le prochain match."

Stassin prévient déjà Nice avant le retour

Lucas Stassin insiste surtout sur l’intensité énorme de cette première manche. Pour lui, ce barrage ressemble totalement à un combat de Ligue 1. "Ce sont des matchs pour aller en Ligue 1, donc il y a beaucoup d’intensité. Même nous, on a été très solides, on a gagné beaucoup de duels." L’attaquant stéphanois estime désormais que la clé du retour passera encore par l’impact physique. "Il va falloir continuer à être forts dans les duels pour le match retour."

Le buteur des Verts refuse toutefois de tomber dans l’euphorie malgré ce score vierge. "Satisfait, oui et non. Je pense qu’on aurait pu faire mieux dans les trente derniers mètres. Maintenant, ça reste quand même un bon résultat ici." Avant de rappeler que tout reste totalement possible malgré le huis clos prévu à Nice. "Aujourd’hui, on avait la chance d’avoir le soutien du public qu’on n’aura pas au retour. Mais on y croit toujours parce que c’est 0-0."

Melvin Bard refuse de céder à la pression

Côté niçois, Melvin Bard a affiché un discours très serein malgré l’immense tension qui entoure cette double confrontation. "Il y a un gros enjeu, c’est sûr. Mais entre nous, dans le vestiaire et au club, il n’y a pas une grosse tension." Le défenseur du Gym estime même que Nice doit éviter de tomber dans la peur avant le retour. "Il faut prendre ce match sans pression. Parce que si on commence à se mettre beaucoup de pression, c’est là qu’on va tomber dans des choses mauvaises."

Quelques jours seulement après la défaite en finale de Coupe de France face à Lens, Bard assure également que Nice a rapidement tourné la page. "On n’avait pas le choix de digérer. On savait que ça allait être très compliqué ici."

Le Niçois préfère retenir les signaux positifs aperçus contre Lens puis contre l’ASSE. "Aujourd’hui encore, on fait de bonnes choses. Il faut garder ces bonnes choses, améliorer ce qui l’est moins et continuer avec le bon état d’esprit."

Nice reste confiant malgré le huis clos

Interrogé sur l’absence de supporters lors du retour à l’Allianz Riviera, Melvin Bard refuse d’y voir un handicap majeur. "C’est compliqué à dire parce qu’il n’y aura pas de supporters. Je ne sais pas si c’est un avantage pour l’un ou pour l’autre."

Le défenseur niçois rappelle tout de même que le Gym évoluera à domicile vendredi soir. "Nous, on reste très confiants." Enfin, Bard balaie totalement l’idée d’un avantage psychologique lié à la victoire niçoise en Coupe de France face à Saint-Étienne quelques mois plus tôt. "On ne repasse pas les anciens matchs dans nos têtes. On est juste concentrés sur le prochain match."