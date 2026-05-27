Au terme d'un match aller de barrage rendu à blanc entre l'ASSE et Nice (0-0), Abdoulaye Kante s'est présenté en zone mixte avec la sérénité du travail défensif accompli, mais la lucidité de ce qui reste à construire offensivement avant le choc retour à l'Allianz Riviera vendredi. Des propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

Le milieu de terrain des Verts a rendu une copie remarquée ce mardi soir. Sa lecture du jeu et son activité dans le cœur de la rencontre ont largement contribué à neutraliser les offensives niçoises. En zone mixte, il a reconnu le travail collectif tout en pointant les axes de progression : « On a été très bien défensivement. Maintenant offensivement, il faut qu'on se crée plus d'occasions. »

Sa lucidité tactique transparaissait aussi dans son analyse des espaces : « Je trouve que par moments on avait des occasions, mais on n'était pas assez nombreux dans la surface adverse. Il faut faire plus d'appels et être plus présent dans la surface adverse. »

« On va être prêts vendredi » (Kanté après ASSE-Nice)

À trois jours d'un match retour qui décidera du sort des deux équipes, Kante a tenu à tempérer toute inquiétude : « Il y a un match dans 3 jours, on va se préparer pour faire un bon match. On a eu 10 jours de préparation, on s'est bien préparés. On va bien récupérer et être prêts vendredi. »

Sur la question du but qui a manqué ce soir, il a semblé accepter l'incertitude inhérente au football : « Je pense que c'est difficile de comprendre ce qui nous a manqué pour marquer ce but. Il y avait beaucoup d'envie. On doit se créer plus d'occasions. »

Huis clos, arbitrage : Kante ne se disperse pas

Interrogé sur le huis clos à venir à Nice — une décision prise à la suite d'incidents — le milieu a répondu avec un pragmatisme désarmant : « Ça peut être un avantage. C'est décidé, maintenant on va devoir faire avec. Dans tous les cas, on se prépare à tout. »

Concernant le choix de l'arbitre, sujet sensible en interne, Kante (ASSE) a clos le débat sobrement : « Le coach nous a expliqué les raisons du choix de l'arbitre et on les a comprises. »

Les Verts ont vu quelque chose à Nice

La dernière confidence de Kante était peut-être la plus précieuse : « On a vu qu'il y avait de la place et on sait qu'on peut rivaliser. Au prochain match, on va essayer de donner encore plus. »

Un message clair. Les Verts ont analysé, ils ont préparé. Vendredi, il faudra convertir.