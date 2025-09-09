Trêve internationale, temps de bilan. Alors que l’ASSE caracole en tête de Ligue 2, Laurent Batlles, ex-coach des Verts, a livré son regard attentif sur la saison et sur Eirik Horneland. Des propos tenus dans le Sainté Night Club.

"Les débuts de saison, c’est jamais évident."

Resté deux saisons sur le banc stéphanois, Laurent Batlles avait posé ses valises dans le Forez dans un contexte délicat. "Les débuts de saison, ce n'est jamais évident, affirme l'ancien milieu de terrain au micro du SNC. Quand j’ai repris une équipe après une descente, avec moins de trois points au classement et dix-sept départs à gérer, ce n'était pas simple non plus."

Depuis, Eirik Horneland a su lancer la saison des Verts avec brio. En Ligue 2, le coach norvégien impose son jeu avec davantage de facilité, comme le souligne Batlles : "Quand Horneland est arrivé, il avait un vrai projet de jeu. En Ligue 1, c’est presque impossible à tenir, je l’ai vécu avec Troyes. Mais en Ligue 2, avec les joueurs offensifs qu’il a et l’intensité qu’il met, ça marche mieux. La Ligue 2 est physique, un peu moins technique, donc quand tu presses, tu provoques plus d’erreurs", poursuit-il.

Fort d’un départ solide (2 victoires, 2 nuls en 4 rencontres), Horneland semble avoir trouvé la bonne formule. "Il peut enfin mettre en place ce qu’il voulait déjà en arrivant de Norvège. Cette année, il a les moyens de le faire, ce qui aurait été plus compliqué en L1."

Un mois de septembre décisif ?

Toutefois, les Stéphanois ne pourront pas se contenter de leur bon mois d’août pour espérer décrocher une montée directe en Ligue 1. La concurrence s’annonce relevée, prévient Laurent Batlles "On arrive bientôt au tiers du championnat. Et là, tu joues des équipes formatées Ligue 2 : Clermont, Amiens, Guingamp, Montpellier qui a une équipe costaude, et Reims. Ce mois peut déjà être décisif. Tu prends des points contre ces équipes, tu les mets derrière avec trois points de moins, et ça peut compter pour les barrages."

Le mois de septembre s’annonce donc comme un véritable test pour les hommes d’Eirik Horneland, avec une série de chocs au programme : Clermont le week-end prochain, puis Reims, Amiens et Guingamp. "Finalement, je pense que la montée va se jouer entre six ou sept équipes. Mais pour moi, Saint-Étienne est largement au-dessus. Logique vu leur recrutement. Quand tu veux monter, il faut être solide."

L’ancien entraîneur compare même la situation actuelle des Verts à celle qu’il avait vécue avec Troyes lors de la saison 2020-2021 : "Nous, à Troyes, on a été champions avec 77 points, seulement sept défaites. Et franchement, je ne vois pas Saint-Étienne perdre autant de matchs. Donc, je suis optimiste."

"Il faut se méfier de Clermont"

Les Stéphanois retrouvent le rectangle vert ce samedi face au CF63. Une équipe que Laurent Batlles connaît bien pour l’avoir dirigée d’octobre 2024 à avril 2025. "Il faut se méfier de Clermont. À Laval, je les ai vus jouer à cinq derrière, avec trois centraux et des pistons offensifs. Je pense qu’ils vont refaire pareil contre Sainté."

Actuel septième de Ligue 1, Clermont reste invaincu cette saison avec une victoire et trois nuls. "C’est une équipe solide, qui sait défendre et contrer, mais qui aime aussi avoir le ballon à domicile, on l’a vu contre Grenoble. Leur gardien est très bon, défensivement ça tient. Mais globalement, c’est Saint-Étienne qui doit faire la différence. Si je devais donner un pronostic : ça ne va pas être facile, mais je vois 1-0 pour Saint-Étienne."

En parallèle, Laurent Batlles espère un déclic de Lucas Stassin. Considéré comme intransférable par les dirigeants, l’attaquant belge n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 2. "J’aimerais bien aussi que Stassin lance enfin sa saison. On le voit pas trop, on sait pas trop où il en est. Pourtant c’est un joueur important pour le club. (...) Avec la trêve passée, il faut qu’il se mette dedans et qu’il démarre vraiment son championnat."