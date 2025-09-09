Ben Old de retour sur les terrains. Quelques jours après une première opposition face à l'Australie, le joueur de l'ASSE disputait le match retour des Socces Ashes ce dimanche. Voici le résumé de la rencontre.

Old face à l'Australie !

Ben Old a quitté Saint-Étienne le temps d’un rendez-vous historique avec la Nouvelle-Zélande Le Stéphanois Ben Old a rallié l'Océanie il y a quelques jours pour une parenthèse internationale.

Arrivé du Wellington Phoenix l’an passé, le Kiwi a vécu une première année compliquée avec une grave blessure au genou. De retour au printemps dernier, il cherche toujours à retrouver son meilleur niveau. Relégué à un rôle de remplaçant à l'ASSE, son retour en sélection lui permettait de grappiller du temps de jeu. Impliqué sur deux buts en trois apparitions, Ben Old comptait montrer à son sélectionneur qu'il est sur le chemin du retour et offre une option sérieuse pour animer l'attaque aux côtés de Chris Wood.

Old dos au mur

"On veut toujours mettre la meilleure équipe possible, mais on regarde aussi ce qui est le mieux pour chaque joueur", évoquait le sélectionneur néo-zélandais. Un défi de taille pour les All-Whites. "L'Australie, c’est une bonne équipe, classée 24ᵉ mondiale. Elle sort d’un beau parcours avec une qualification pour la Coupe du Monde. On ne les a pas battus depuis 23 ans. Là, on les retrouve à la maison, dans un format qui ressemble à une coupe, et c’est génial. Je m’attends à une ambiance un peu électrique, avec des duels, de l’intensité. "

La semaine dernière, la Nouvelle-Zélande s'était incliné dans les dernières minute de la rencontre face à l'Australie. Ben Old n'était entré qu'à la 70ᵉ minute. Pour ce match retour, les Kiwis avaient bien l'intention d'inverser la tendance.

Les Kiwis pris à revers !

Cette fois, Ben Old était bel et bien titulaire sur l'aile gauche de l'attaque des Kiwis. C'est d'ailleurs le stéphanois qui a allumé la première mèche à la 9ᵉ minute. Un bon débordement avec un centre qui aurait mérité une meilleure conclusion. Les néo-zélandais se montrent très rapidement plus entreprenants dans un match très rythmé. Les duels sont âpres, loin d'un match amical classique.

Nouvelle belle opportunité pour Chris Wood qui n'appuie pas suffisamment sa frappe à la 27ᵉ minute. Là encore, Ben Old est impliqué dans le bon mouvement orchestré par les Kiwis.

Contre le court du jeu, c'est l'Australie qui est tout proche d'ouvrir la marque sur une belle tête Kye Rowles à la 33ᵉ minute. Très bel arrêt de Max Crocombe qui s'envole.

Mais dans la foulée, à la 35ᵉ, les australiens trouvent la faille dans le dos de la défense néo-zélandaise. Mohamed Touré est parfaitement lancé dans la profondeur et ajuste le portier. 1-0 pour l'Australie qui punit les Kiwis.

La Nouvelle-Zelande tente de réagir rapidement, mais rate une énorme opportunité à la 40ᵉ. Ils touchent la barre transversale suite à un centre contré avant de voir la tête Tim Payne brillamment détourné par Paul Izzo. Ben Old et ses coéquipiers poussent, mais de manière trop décousue. Mi-temps.

Mohamed Touré coule la Nouvelle-Zélande

La seconde période redémarre fort avec une belle frappe de Ryan Thomas. Bien stoppé par le portier australien. Ben Old est dans tous les bons coups. C'est encore lui qui est à l'initiative de cette situation offensive.

Mais comme en première période, l'Australie procède en contre. Encore lancé dans l'espace, Nestory Irankunda se joue de deux défenseurs et ajuste le gardien.0-2. Le break est fait. Sévère pour la Nouvelle-Zélande bien trop fébrile défensivement.

Alors qu'on pensait la rencontre pliée, le capitaine et buteur maison, Chris Wood, bien lancé par son stoppeur, réduit la marque et relance le suspense. 1-2.

Mais nouvel exploit individuel de Mohamed Touré qui dépose son défenseur et inscrit le troisième but pour l'Australie. 1-3 Quel match de l'attaquant des Randers (Dannemark) formé au Stade de Reims !

Ben Old est remplacé à la 67ᵉ minute après s'être doucement éteint. Une prestation prometteuse pour l'attaquant de l'ASSE qui devra encore travailler physiquement pour retrouver son meilleur niveau.

Score final : 1-3