Leader de Ligue 2 après quatre journées, l’ASSE va enchaîner un calendrier relevé avant la trêve internationale. Cinq matchs au programme, dont plusieurs face à des concurrents directs pour la montée.

Clermont – ASSE (13 septembre, 20h)

Prochain déplacement délicat pour les Verts face à un Clermont qui a connu un début de saison contrasté (1 victoire, 3 nuls). Solides défensivement, mais en manque de réalisme offensif, les Auvergnats restent invaincus et voudront s’offrir un gros morceau à domicile.

ASSE – Reims (20 septembre, 20h)

Premier duel de haut de tableau au Chaudron. Reims, cinquième au classement, affiche un bilan identique à celui de Clermont (2 victoires, 1 nul, 1 défaite). Avec seulement quatre buts inscrits en quatre matchs, les Rémois peinent encore à trouver l’efficacité, mais ils restent difficiles à manœuvrer. Premier test face à une équipe qui a, elle aussi, connu la relégation en Ligue 2.

Amiens – ASSE (23 septembre, 20h45)

Déplacement piégeux dans la Somme face à une équipe d’Amiens qui a démarré timidement (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). Les Picards marquent peu, mais encaissent peu également. Les Verts devront faire preuve de patience pour contourner ce bloc solide. L'occasion de retrouver trois anciens stéphanois : Paul Bernadoni, Victor Lobry et Thomas Monconduit.

ASSE – Guingamp (27 septembre, 20h)

Retour à Geoffroy-Guichard pour affronter une formation guingampaise annoncé comme outsider pour la montée en L1. Avec un quatre point pris en quatre matchs, l’En Avant connaît un début de saison compliqué mais a montré qu'elle avait de la ressource en allant s'imposer à Bastia(1-3). Une équipe à l'aise à l'extérieur qu'il ne faudra surtout pas prendre à la légère.

Montpellier – ASSE (3 octobre, 20h)

Dernière étape avant la trêve, et pas des moindres. Les Héraultais ont également mal démarré (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite), mais leur effectif reste taillé pour jouer la montée. À la Mosson, ce sera un test grandeur nature pour mesurer les ambitions des Verts. L'occasion de retrouver Nathanaël Mbuku coaché par Zoumana Camara.

Un bloc capital pour la suite

Avec trois déplacements (Clermont, Amiens, Montpellier) et deux réceptions face à des équipes aux profils différents (Reims et Guingamp), l’ASSE va être mise à l’épreuve. Invaincus jusque-là (2 victoires, 2 nuls), les Verts devront confirmer leur solidité pour conserver la tête du championnat.

Le verdict tombera le 3 octobre à Montpellier, avant une trêve internationale qui permettra de dresser un premier bilan.