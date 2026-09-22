L’ASSE possède l’effectif le mieux valorisé de Ligue 2. Estimé à 73,30 millions d’euros, le groupe dirigé par Ian Cathro devance nettement Reims et Nantes. Un avantage théorique qui place nécessairement les Verts face à une forte exigence de résultats.

L’ASSE devant Reims et Nantes

Avec 73,30 millions d’euros de valeur marchande cumulée, l’ASSE occupe la première place du classement établi par Transfermarkt. Le Stade de Reims suit avec un effectif estimé à 63,25 millions, juste devant le FC Nantes et ses 62,68 millions.

L’écart dépasse donc les dix millions d’euros entre les Verts et leur premier poursuivant. Il devient bien plus important avec le FC Metz, quatrième à 46 millions, puis Montpellier, cinquième avec 33,15 millions.

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La domination stéphanoise ne s’explique pas par un effectif particulièrement large. Transfermarkt comptabilise 24 joueurs à l’ASSE, contre 26 à Reims et 28 à Nantes. La valeur moyenne d’un joueur stéphanois atteint ainsi 3,05 millions d’euros, le montant le plus élevé de Ligue 2. Reims suit à 2,43 millions, devant Nantes à 2,24 millions.

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Davitashvili et Pedro pèsent 22 millions

Zuriko Davitashvili reste le joueur le mieux valorisé de l’ASSE. L’ailier géorgien est estimé à 12 millions d’euros. Il devance Kévin Pedro, dont la cote atteint désormais dix millions et apparaît en progression.

À eux deux, Davitashvili et Pedro représentent 22 millions d’euros, soit exactement 30 % de la valeur totale de l’effectif. Derrière ce duo, Thiemo Ballo et Augustine Boakye sont estimés à six millions chacun. Jakob Breum complète le top 5 stéphanois avec une cote de cinq millions.

Ces cinq joueurs cumulent à eux seuls 39 millions d’euros. Ils concentrent ainsi un peu plus de 53 % de la valeur marchande du groupe. Cette répartition souligne le poids pris par les jeunes joueurs offensifs ou à fort potentiel dans la valorisation actuelle de l’ASSE.

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Onze joueurs estimés à trois millions ou plus

La force théorique des Verts ne repose cependant pas uniquement sur quelques individualités. Onze joueurs possèdent une valeur marchande d’au moins trois millions d’euros.

Irvin Cardona, Gautier Larsonneur, Tamar Svetlin, Aron Csongvai, Chico Lamba et Sohaib Naïr sont tous estimés à trois millions. La cote de Cardona, Svetlin, Csongvai et Naïr est signalée à la hausse, tandis que celle de Lamba recule.

Nathan Kasia et Joshua Duffus suivent avec une estimation de 2,5 millions d’euros. Maxime Bernauer et João Ferreira sont valorisés à deux millions, devant Mahmoud Jaber et Ben Old, tous deux évalués à 1,8 million.

L’effectif possède aussi plusieurs jeunes joueurs dont la valeur reste logiquement plus réduite. Nadjr El Jamali atteint 800 000 euros, Marten-Chris Paalberg 700 000 et Paul Eymard 500 000. Adam Baallal est valorisé à 200 000 euros, comme Lucas Lavallée, tandis que Lassana Traoré ferme la marche à 100 000 euros.

ASSE : Un avantage financier, pas une garantie sportive

Cette première place confirme que l’ASSE dispose, sur le papier, des ressources sportives les plus importantes du championnat. La moyenne d’âge du groupe, limitée à 23,9 ans, contribue également à tirer les estimations vers le haut : les jeunes joueurs disposant d’un potentiel de progression bénéficient généralement d’une cote supérieure sur le marché.

La valeur marchande ne constitue toutefois pas une projection automatique du classement final. Elle ne mesure ni la cohérence collective, ni l’adaptation à la Ligue 2, ni la capacité d’une équipe à répondre aux exigences physiques et tactiques du championnat.

Elle fixe néanmoins le niveau d’attente. Avec un groupe valorisé dix millions de plus que ceux de Reims et Nantes, l’ASSE ne peut pas être considérée comme une équipe ordinaire de Ligue 2. Cet avantage devra se traduire sur le terrain, dans un championnat où la valeur individuelle ne suffit jamais à garantir une montée.

Les valeurs marchandes sont des estimations. Elles ne correspondent ni au prix de vente garanti des joueurs, ni au budget ou à la masse salariale du club.

Effectif de l'ASSE et valorisation

- Zuriko Davitashvili : 12 M€

- Kévin Pedro : 10 M€

- Thierno Ballo : 6 M€

- Augustine Boakye : 6 M€

- Jakob Breum : 5 M€

- Irvin Cardona : 3 M€

- Gautier Larsonneur : 3 M€

- Tamar Svetlin : 3 M€

- Aron Csongvai : 3 M€

- Chico Lamba : 3 M€

- Sohaib Naïr : 3 M€

- Julien Le Cardinal : 2,5 M€

- Joshua Duffus : 2,5 M€

- Maxime Bernauer : 2 M€

- João Ferreira : 2 M€

- Mahmoud Jaber : 1,8 M€

- Ben Old : 1,8 M€

- Mamour Ndiaye : 1,2 M€

- Nadir El Jamali : 800 000 €

- Marten-Chris Paalberg : 700 000 €

- Paul Eymard : 500 000 €

- Lucas Lavallée : 200 000 €

- Adam Baallal : 200 000 €

- Lassana Traoré : 100 000 €

Valeur totale de l’effectif : 73,3 M€

Source : Transfermarkt