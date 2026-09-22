L’ASSE a repris l’entraînement avec un effectif profondément remanié. Onze joueurs ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection, laissant Ian Cathro sans une partie importante de son groupe pendant la trêve. Le technicien stéphanois en profite pour observer plusieurs jeunes du Centre de FOrmation.

La trêve internationale ne ressemble pas vraiment à une période de repos pour l’AS Saint-Étienne. Après le match nul concédé à Metz (2-2), les Verts ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec un groupe particulièrement réduit.

Zuriko Davitashvili, Kévin Pedro, Sohaib Naïr, Ben Old, Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Irvin Cardona, Augustin Boakye, Adam Baallal, Nadir El Jamali et Mamour Ndiaye ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection respective.

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Au total, Ian Cathro doit ainsi composer sans onze joueurs. Plusieurs titulaires habituels figurent dans cette liste, notamment Naïr, Csongvai, Cardona, Boakye ou Pedro. Le staff ne peut donc pas profiter de ces semaines sans compétition pour travailler avec son onze de référence.

Cette situation réduit les possibilités sur le plan collectif, mais elle ouvre aussi une fenêtre à des joueurs habituellement éloignés du groupe professionnel.

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ASSE : Cinq jeunes avec le groupe professionnel

Ian Cathro avait anticipé cette période avec son staff. Plusieurs éléments évoluant principalement avec la réserve de Sylvain Gibert ont ainsi été conviés à la première séance collective de la semaine.

Marten Paalberg, Valentin Depalle, Tom Teillol, Maxime Lengue et Elyes Dhaoui ont participé à l’entraînement des professionnels. Arrivé récemment à Saint-Étienne, le jeune Tunisien Dhaoui bénéficie déjà d’une première occasion de se montrer auprès du staff de l’équipe première.

Ces présences ne signifient pas que ces joueurs vont immédiatement intégrer la rotation en Ligue 2. Leur saison doit principalement se dérouler avec la réserve. Cette immersion leur permet néanmoins de découvrir les exigences du groupe professionnel, son rythme de travail et les attentes de Ian Cathro.

Pour le technicien, la trêve représente aussi l’occasion d’évaluer plus directement les joueurs à potentiel de l’Académie. Certains pourront marquer des points en vue de futures convocations, tandis que les autres repartiront avec des indications précises sur les secteurs à améliorer.

Cathro veut « incorporer des joueurs du centre »

L’entraîneur stéphanois avait annoncé son intention d’utiliser cette interruption pour rapprocher l’Académie du groupe professionnel. Il souhaite notamment « incorporer des joueurs du centre de formation » durant les séances.

Au-delà de l’évaluation purement sportive, Cathro veut mieux connaître ces jeunes et leur permettre de se familiariser avec l’environnement de l’équipe première. La démarche s’inscrit dans un travail de progression, sans garantir une promotion immédiate.

Le staff va également individualiser davantage les programmes. Certains joueurs présents dans le Forez ont besoin de repos, tandis que d’autres doivent effectuer un travail spécifique, en salle ou sur le terrain. L’absence de compétition officielle offre davantage de souplesse pour adapter les charges.

Ian Cathro souhaite ainsi profiter de cette période pour travailler sur la condition physique de chacun, tout en gardant « un œil sur les joueurs à haut potentiel » issus de l’Académie.

ASSE : Plusieurs habitués toujours présents

Malgré les départs en sélection, le groupe conserve plusieurs joueurs déjà installés ou régulièrement aperçus avec les professionnels. Josh Duffus, Chico Lamba, Nathan Kasia, Maxime Bernauer et Jakob Breum ont notamment participé à la reprise.

Leur présence permet de conserver une base autour des jeunes appelés. Elle offre également du temps de travail supplémentaire à des éléments dont le statut ou le temps de jeu peut encore évoluer.

Duffus a participé aux sept premières journées de championnat, mais toujours en sortant du banc. Cette période pourrait lui permettre de travailler plus longuement avec le staff. Lamba et Kasia peuvent également profiter des nombreuses absences défensives pour gagner en responsabilités pendant les séances.

Un match amical envisagé pendant la trêve

L’ASSE souhaite rester active avant la reprise de la Ligue 2. Ian Cathro a annoncé que le club tenterait d’organiser un match de préparation. Cette rencontre permettrait d’offrir des minutes aux joueurs en phase de retour et à ceux qui ont peu joué depuis le début de la saison.

Elle pourrait également constituer un test pour certains jeunes intégrés à l’entraînement. Leur utilisation dépendra toutefois du calendrier de la réserve, de leur état physique et des choix effectués par le staff.

La trêve place donc Saint-Étienne dans une situation paradoxale. Ian Cathro perd onze joueurs et ne peut pas avancer normalement sur les automatismes de son équipe type. En contrepartie, il dispose d’un temps précieux pour individualiser le travail, relancer certains éléments et ouvrir les portes du groupe professionnel à plusieurs jeunes.

Pour Paalberg, Depalle, Teillol, Lengue et Dhaoui, cette première semaine représente déjà une expérience importante. À eux désormais de profiter de chaque séance pour donner envie au staff de les revoir lorsque les internationaux auront regagné le Forez.

Source : déclarations de Ian Cathro et séance d’entraînement de l’ASSE