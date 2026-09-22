La mise à jour des valeurs marchandes de Ligue 2 réalisée par Transfermarkt confirme la progression de plusieurs joueurs de l’ASSE. Kévin Pedro, Aron Csongvai et Sohaib Naïr figurent parmi les dix plus fortes hausses, tandis que trois Stéphanois intègrent le onze le plus valorisé du championnat.

Kévin Pedro gagne trois millions d’euros

Le début de saison réussi par l’AS Saint-Étienne (ASSE) se traduit aussi dans les estimations financières. Parmi les joueurs dont la valeur marchande a le plus progressé en Ligue 2, Kévin Pedro occupe la troisième place.

Le défenseur stéphanois gagne trois millions d’euros et atteint désormais une estimation de dix millions d’euros. Seuls Pape Moussa Fall, passé à neuf millions après une hausse de 5,5 millions, et Yaya Fofana, désormais évalué à cinq millions après un gain de 3,5 millions, progressent davantage.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Pedro partage la troisième hausse la plus importante avec Martial Tia, lui aussi crédité d’une augmentation de trois millions d’euros pour atteindre une valeur de dix millions.

Cette nouvelle estimation récompense la place prise par le défenseur dans l’équipe de Ian Cathro. Pedro a commencé les sept premières journées de Ligue 2 et totalise 594 minutes. Il appartient au noyau dur installé par l’entraîneur stéphanois.

ASSE : Csongvai et Naïr également récompensés

Deux autres joueurs de l’ASSE apparaissent parmi les dix plus fortes progressions de la mise à jour de septembre. Aron Csongvai voit sa valeur augmenter de 1,3 million d’euros. Le milieu hongrois est désormais estimé à trois millions.

Cette hausse accompagne un début de saison durant lequel Csongvai s’est imposé comme un joueur incontournable. Il a disputé l’intégralité des 630 premières minutes de championnat, avec un but et deux passes décisives.

Sohaib Naïr gagne pour sa part un million d’euros et atteint également une estimation de trois millions. Comme Csongvai, le défenseur n’a pas manqué une minute depuis le début de la saison. Cette continuité et la confiance totale de Ian Cathro renforcent sa place dans le projet stéphanois.

L’ASSE place donc trois joueurs parmi les dix plus fortes hausses de Ligue 2 : Pedro, Csongvai et Naïr. Une présence qui reflète à la fois les résultats collectifs et l’installation rapide de plusieurs recrues ou jeunes éléments dans le onze.

Trois Verts dans le onze le plus valorisé

Transfermarkt a également constitué le onze des joueurs possédant la valeur marchande la plus importante à leur poste. L’équipe complète est estimée à 91,5 millions d’euros et comprend trois Stéphanois.

Zuriko Davitashvili est évalué à douze millions d’euros. Il occupe le côté droit du milieu dans cette sélection. Kévin Pedro apparaît en défense avec sa nouvelle estimation de dix millions, tandis que Ballo complète la représentation de l’ASSE avec une valeur fixée à six millions.

Les trois joueurs cumulent ainsi 28 millions d’euros d’estimation, soit près d’un tiers de la valeur totale du onze. Cette proportion illustre le poids financier de l’effectif stéphanois à l’échelle de la Ligue 2.

Le joueur le plus valorisé de cette équipe reste Tylel Tati, estimé à quinze millions d’euros malgré une baisse importante. Davitashvili arrive ensuite à douze millions, devant plusieurs éléments évalués à dix millions, dont Pedro.

Un potentiel important, mais pas un prix de vente

Ces montants doivent être interprétés avec prudence. Les valeurs publiées par Transfermarkt sont des estimations. Elles ne correspondent ni à une offre reçue par l’ASSE, ni à un prix fixé officiellement par la direction stéphanoise.

Plusieurs critères peuvent influencer ces évaluations : l’âge, le temps de jeu, les performances, la durée du contrat, le statut international ou encore le potentiel de progression. Une hausse rapide traduit surtout une évolution positive de la perception du joueur sur le marché.

La progression de Pedro, Csongvai et Naïr est néanmoins significative. Les trois joueurs ont été installés au cœur de l’équipe par Ian Cathro et bénéficient d’un temps de jeu considérable. Leur exposition dans un club qui occupe la première place de Ligue 2 renforce également leur visibilité.

Une bonne nouvelle pour le projet de l’ASSE

Au-delà des montants, cette mise à jour constitue un signal intéressant pour le projet stéphanois. L’ASSE ne place pas seulement des joueurs offensifs dans les classements de valeur : elle voit aussi progresser deux défenseurs et un milieu chargé de l’équilibre collectif.

Le club dispose par ailleurs de trois représentants dans le onze le plus valorisé de la division. Peu d’équipes de Ligue 2 peuvent afficher une telle concentration de valeurs individuelles.

Cette richesse ne garantit évidemment pas la montée. Elle augmente même les attentes autour d’un effectif qui doit assumer son statut sur le terrain. Mais elle montre que plusieurs choix sportifs effectués par l’ASSE commencent à être valorisés au-delà des seuls résultats.

Pour Pedro, Csongvai et Naïr, le plus difficile commence désormais : confirmer cette progression sur la durée. Une valeur marchande reste mouvante. Les performances, elles, détermineront si cette hausse de septembre marque un simple ajustement ou le début d’une véritable explosion.

Source : Transfermarkt