L’AS Saint-Étienne (ASSE) poursuit son parcours en Coupe de France 2025-2026 face à Ecotay-Moingt, pensionnaire de Régional 3. Un match au contexte particulier face au voicin ligérien. Les Verts devront confirmer leur bon état de forme et respecter l'adversaire. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct.

ASSE – USEM : ce qu’il faut savoir

Après une victoire peu convaincante face à Nancy, les Stéphanois retrouvent la Coupe de France ce samedi 29 novembre à 20 h 30 au stade Geoffroy-Guichard. Une belle affiche pour l’USEM, qui va vivre un rêve éveillé face à un club historique du football français.

Horneland devrait effectuer plusieurs rotations dans son onze de départ. Des jeunes comme Kevin Pedro ou Igor Miladinovic auront un temps de jeu important, tandis que des cadres pourraient être ménagés.

ASSE – USEM : sur quelle chaîne TV suivre le match ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1, dans le cadre du 8ᵉ tour de la Coupe de France. La prise d’antenne est prévue à partir de 20 h 00. La rencontre sera également disponible en streaming via beIN CONNECT, pour les abonnés.

Suivre le match à la radio

Comme souvent, France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM) retransmettra la rencontre en direct, avec des commentaires assurés par l’équipe locale.

Le calendrier complet des rencontres de coupe de France pour les clubs de Ligue 2

Date Horaire Rencontre Vendredi 28 novembre 20h00 FC Annecy – Grenoble Foot 38 Vendredi 28 novembre 20h00 Sarreguemines FC (R1) – AS Nancy Lorraine Samedi 29 novembre 13h30 US Torcy PVM (N3) – Stade de Reims Samedi 29 novembre 13h30 FC Montceau Bourgogne (R1) – Montpellier HSC Samedi 29 novembre 14h00 Reims Sainte-Anne (R2) – Amiens SC Samedi 29 novembre 15h00 Canet-en-Roussillon FC (N3) – Rodez AF Samedi 29 novembre 15h00 ASC Biesheim (N2) – Red Star FC Samedi 29 novembre 16h00 US Saint-Malo (N2) – SC Bastia Samedi 29 novembre 16h30 Stade Lavallois – Saint-Pauloise (R1, La Réunion) Samedi 29 novembre 18h00 Abbeville SC (R2) – USL Dunkerque Samedi 29 novembre 18h00 Ancienne Château-Gontier (R1) – EA Guingamp Samedi 29 novembre 18h00 SA Mérignac (R1) – Pau FC Samedi 29 novembre 18h00 AM Villeneuve-la-Garenne (R2) – Le Mans FC Samedi 29 novembre 20h30 US Écotay-Moingt (R3) – AS Saint-Étienne Dimanche 30 novembre 16h00 Union Foot de Touraine (N3) – ESTAC Troyes

Le contexte

Sur une bonne dynamique, l’ASSE voudra enchaîner en Coupe face à une formation modeste, mais motivée. Horneland devrait profiter de ce rendez-vous pour donner du temps de jeu à des joueurs en manque de rythme.

Une qualification est impérative pour les Verts, qui espèrent un beau parcours après plusieurs saisons décevantes en Coupe.

📍 ASSE – USEM, samedi 29 novembre à 20h30

📺 En direct sur beIN SPORTS 1

🎧 En intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM)