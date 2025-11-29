Ces dernières semaines, nous vous confions que la méthodologie d'Eirik Horneland s'appuie en priorité sur sa propre équipe. De quoi reléguer au second plan l'analyse de l'adversaire. L'entraîneur de l'ASSE l'a confirmé en conférence de presse. Ce qui l'importe ce sont les Verts.

Recruté pour son approche proactive du football, Eirik Horneland conserve sa feuille de route. À l'heure de bientôt souffler sa première bougie à l'ASSE, son bilan peut être contesté. Il n'en reste pas moins dauphin de Ligue 2. Le Viking est convaincu que sa méthode — son approche est la bonne pour mener l'ASSE au plus haut niveau.

Le compte y est, pas les progrès

Avec 1.93 points au compteur, le bilan comptable est positif. Les Verts ne volent pas sur la Ligue 2, mais sont dans les temps. Pour le fond de jeu et la progression de l'équipe, on peut attendre davantage. Horneland est le premier insatisfait. Ce jeudi, il a une nouvelle fois insisté sur la recherche de constance. "Prendre ce match comme un amical ? Je n'espère pas. On s'appliquera à réveiller tous ceux qui pourraient le penser. [...] Il n'y a pas d'espace pour les erreurs. Nous devons être prêts."

Ne comptez pas sur le norvégien pour prendre un match à la légère. Lucide, il est conscient que ce groupe perd encore trop souvent sa concentration. Une carence gênante qui traine depuis trop longtemps.

Horneland préfère se concentre sur l'ASSE

Ecotay-Moingt en Coupe de France ou une autre écurie de Ligue 2, Eirik Horneland ne change pas ses pratiques. L'entraineur des Verts sait où il veut aller et préfère se concentre sur la prestation de ses hommes :

"Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes. C'est ce qu'on fait en Ligue 2. On ne met pas trop d’énergie sur l’adversaire. Nous respectons toujours l’adversaire, mais nous voulons jouer notre style de jeu, et nous voulons développer notre style de jeu. C’est notre objectif principal. Nous avons de grandes ambitions en Ligue 2. Disputer la Coupe de France est une bonne chose. Il faut prendre ces tours au sérieux. Et si vous y arrivez, vous pouvez rencontrer de plus grands adversaires, ce qui est intéressant pour une équipe et un club qui veut se développer."

Le staff des Verts a ajusté ses pratiques

Eirik Horneland ne s'en cache pas, il préfère rester concentré sur ses joueurs. Une absence de travail vidéo sur l'adversaire qui a pu étonner certain en interne ces derniers mois. Toutefois, le coach a prouvé qu'il savait écouter son groupe.

En octobre dernier, les résultats n'étaient pas satisfaisants, le staff a ajusté ses pratiques à la demande des joueurs. Si Horneland reste focalisé sur son équipe, les joueurs disposent depuis de plus amples informations pour se préparer avant d'affronter les autres écuries de Ligue 2.