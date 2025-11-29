Benoît Brunon (capitaine de l'USEM), s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Il n'a pas caché sa joie avant d'affronter l'ASSE à Geoffroy-Guichard.



Benoît Brunon (capitaine de l'USEM) : "On a du mal à se rendre compte. Ça commence à arriver. IOn va jouer l'ASSE. Pour tout le groupe, ça reste un rêve, que ce soit des petits jeunes de 18 ans ou de 38 ans comme moi. Après, ça reste une fête pour tout le club parce que vraiment, il y a des gens qui se démènent à côté. Nous, on a le beau rôle, on a les caméras pendant que dans l'ombre, ils bossent.

Le but, c'est que ce soit une fête et qu'on puisse se frotter à ce qui se fait de mieux dans le secteur et dans toute la France. A nous de montrer qu'on peut peut-être rivaliser sur 90 minutes."

Le capitaine de l'USEM n'aurait pas dû jouer face à l'ASSE

Benoît Brunon (capitaine de l'USEM) : "Il y avait le match avec le risque de la suspension si je prenais un carton jaune contre Nord-Lozère. On ne peut pas tricher à ce moment-là. Il y a encore 4-3. Je suis averti et donc suspendu. Je me suis senti lésé par l'arbitre, j'ai discuté avec lui et j'ai pris mon carton jaune à la 91ᵉ minute. Ce qui voulait dire que j'étais suspendu, comme mon collègue, mais qui lui l'avait pris bien plus tôt. Bon, ça ne m'a pas fait sortir de mon match. Les premiers jours, ça a été compliqué de se dire que je ne serais pas parti de la fête.

Après discussions avec le coach, le club, les joueurs, l'équipe, on s'est mis d'accord. Si on arrivait à avancer le match de Saint-Galmier, nos voisins que je connais, à qui j'avais écrit. On a réussi à boucler tout ça dans un temps minimum. Ce qui a fait qu'hier, ils ont pris froid sur le terrain pour qu'on puisse jouer cette partie. Je les remercie tous."

Des joueurs passés par le District face aux Verts

Benoît Brunon (capitaine de l'USEM) : "J'ai toujours eu les maillots (Coupe de France) dans les clubs où je suis passé. Le but, c'était vraiment d'aller chercher les maillots à la base. On n'avait pas idée qu'on pourrait atterrir ici. C'est improbable. L'équipe est vraiment jeune. Des joueurs qui ont joué en D4, il y en a. D'autres ont rejoint le club en D3. Il y a eu une année où ça stagnait en D2. Je suis arrivé il y a trois ans, on était en D2. On a fait deux montées de suite. C'est la troisième année. Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu au moins D3, D2 et qui sont restés dans le club malgré des sollicitations."

"On y pense tout le temps"

Benoît Brunon (capitaine de l'USEM) : "Il ne faut pas jouer le match avant. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Comment on fait pour ne pas penser H24 à ce match-là ? C'est impossible.

On y pense tout le temps. Après, jouer le match, déjà, on ne sait pas contre qui on va jouer exactement. Bien sûr qu'on s'est fait nos matchs dans la tête, de se dire qu'on va jouer, moi personnellement, contre Nadé, qui est très costaud. Mais après le faire dans notre tête on sait pas ce que ça peut donner."

Benoît Brunon (capitaine de l'USEM) : "J'espère qu'ils mettront la meilleure équipe possible et qu'ils joueront à fond en nous respectant avec humilité. On pourra se frotter à ce qu'il se fait de mieux. Bien sûr qu'il y a la crainte de prendre une valise et en même temps, s'ils jouent à fond, c'est ce qui devrait arriver.

On n'a rien à perdre. Si on prend en soi une fessée, ça paraît logique. On n'y va pas pour ça, je vous rassure. On essaiera de montrer le meilleur du foot amateur et de tenir la dragée haute à l'ASSE. La solution, on a un coach qui regarde tout. Il nous dit ce qu'on doit faire et nous, on obéit."

Source : Conférence de Presse