L'ASSE est en deuil. Kenzo Kies, pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Un jeune homme discret, aimé de tous, dont le sourire et l'amour du football ont marqué ceux qui l'ont côtoyé à L'Étrat.

Les mots sont durs à trouver dans ces moments-là. Sylvain Gibert, l'un de ses éducateurs les plus proches au sein du centre de formation de l'ASSE et aujourd'hui entraîneur de la Réserve, a tenu à lui rendre hommage.

ASSE : L'hommage de Gibert à Kenzo Kies

"Dans ce moment tragique où il est difficile de trouver les mots, je sais que je ne me trompe pas en disant que Kenzo a fait l'unanimité auprès de ses coéquipiers et de tous les éducateurs l'ayant entraîné à l'ASSE. Ses qualités de footballeur, mais surtout cette volonté de représenter au mieux notre maillot à chaque rencontre, faisaient qu'on ne pouvait que l'aimer. Sa discrétion, son respect, sa joie de vivre et son amour du football le rendaient tellement attachant. Aujourd'hui toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches, à qui nous apportons tout notre soutien. Et de là-haut Kenzo, compte sur l'ensemble d'entre nous, tes coachs, tes partenaires, pour te représenter à chacun de nos matchs. Nous ne t'oublierons jamais !"

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Sept ans à L'Étrat. Sept ans à enfiler le maillot vert, à travailler dans l'ombre, à grandir dans ces couloirs où les vocations stéphanoises se forgent. Kenzo Kies n'était pas seulement un footballeur en devenir. Il était ce type de joueur et de personne dont les éducateurs parlent longtemps après, celui qui représente ce que le football de formation a de plus beau à offrir.

Nos pensées les plus sincères vont à la famille de Kenzo, à ses proches, à ses coéquipiers et à tous ceux qui ont partagé un bout de chemin avec lui, en terres stéphanoises ou ailleurs.

Kenzo, dans les couloirs de L'Étrat, personne ne t'oubliera jamais.

Source : asse.fr