La terrible nouvelle que tout le monde redoutait est malheureusement tombée. L'AS Saint-Étienne a annoncé officiellement le décès dramatique de son ancien joueur, Kenzo Kies, à l'âge de 21 ans. Le Centre sportif Robert-Herbin et l'ensemble de la communauté stéphanoise pleurent aujourd'hui l'un des leurs.

La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire de l’académie stéphanoise pendant sept années, de 2018 à 2025, Kenzo Kies a laissé une trace indélébile dans le Forez. Au-delà du joueur talentueux qui avait foulé à 20 reprises les pelouses de National 3 sous le maillot de la réserve (pour 4 buts inscrits), le club salue la mémoire d'un jeune homme discret et profondément apprécié de tous lors de son aventure dans la Loire.

« Personne ne t’oubliera jamais »

Le jeune attaquant, qui avait poursuivi son parcours à l'En Avant Guingamp après son départ du Forez, a perdu la vie dans des circonstances dramatiques à la suite d'une noyade survenue lundi dans le Rhône en pleine période de canicule.

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Il avait alors été annoncé un état de mort cérébrale. Un choc pour le monde du football français qui est désormais endeuillé. Après avoir lutté de toutes ses forces, le sort en a malheureusement décidé autrement.

L’ASSE annonce la disparition de Kenzo Kies

Face à cette tragédie d'une infinie tristesse, l’AS Saint-Étienne a tenu à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Le club ligérien n'oublie pas non plus tous ceux, coéquipiers comme éducateurs, qui ont partagé un morceau de son aventure et de son quotidien à L'Étrat durant ces sept ans.

Kenzo Kies (Ex-ASSE) en état de mort cérébrale après un terrible drame

À notre tour, nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses amis. Kenzo, dans les couloirs de L’Étrat et dans le cœur des supporters stéphanois, personne ne t’oubliera jamais. Repose en paix.