Après son aventure à l'ASSE, Lucas Llort avait choisi de rejoindre Angoulême. Un pari réussi. Durant trois saisons, il s'est imposé comme un élément important de l'effectif charentais grâce à sa régularité et sa capacité à évoluer à plusieurs postes sur le flanc gauche.

Ses performances n'ont pas échappé aux recruteurs amiénois. Le club picard a décidé de miser sur son profil en lui offrant un contrat longue durée jusqu'en 2028. Une marque de confiance forte pour un joueur qui arrive dans la maturité de son parcours.

Sa polyvalence constitue d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. Capable d'évoluer latéral gauche, piston ou même un cran plus haut, Lucas Llort apporte plusieurs solutions tactiques à son nouvel entraîneur.

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L'ancien de l'ASSE s'offre un nouveau challenge

Formé comme latéral gauche, Lucas Llort poursuit sa progression. Passé par Montpellier, l’AS Saint-Étienne puis Angoulême, l’ancien Stéphanois vient de s’engager avec Amiens SC jusqu’en 2028. Une belle récompense pour un joueur qui découvrira pour la première fois de sa carrière le championnat de National, désormais appelé Ligue 3.

Après trois saisons pleines sous les couleurs d’Angoulême, Lucas Llort change de dimension. Le défenseur de 24 ans a officiellement signé un contrat de trois ans avec Amiens SC. Une nouvelle étape dans le parcours d’un joueur discret mais régulier, qui n’a cessé de gravir les échelons depuis son départ du centre de formation stéphanois.

Originaire de Montpellier, Lucas Llort avait rejoint l’AS Saint-Étienne pour poursuivre sa formation. Sous le maillot vert, il a notamment accumulé de l’expérience avec l’équipe réserve. Au total, il aura disputé 32 rencontres avec le groupe stéphanois en National 3, démontrant sa fiabilité et sa polyvalence sur le côté gauche de la défense.

Une première en Ligue 3 pour l'ancien Stéphanois

Cette signature représente également une nouveauté importante dans la carrière du défenseur. Pour la première fois, Lucas Llort évoluera au niveau National, désormais rebaptisé Ligue 3 dans le cadre de la réforme des compétitions françaises.

Une opportunité méritée pour un joueur qui a construit sa progression étape après étape, loin des projecteurs. À 27 ans, il va désormais pouvoir se mesurer à un niveau supérieur et tenter de poursuivre son ascension dans le football français.

🃏🔄 L'album du mercato estival est complet ! Latéral gauche de métier, passé par Montpellier et Saint-Étienne avant trois saisons pleines à Angoulême, Lucas Llort s'engage jusqu'en 2028. Un profil polyvalent pour densifier le côté gauche. Bienvenue à Amiens, Lucas ! ⚫⚪ pic.twitter.com/WswX5X6A48 — Amiens SC (@AmiensSC) June 24, 2026

Source : Amiens SC