De retour sous le feu des projecteurs après une campagne mémorable sous la tunique verte, Irvin Cardona cristallise les débats majeurs du mercato de l'ASSE. Entre l'impact athlétique indéniable d'un profil vertical et des limites criantes dans le un-contre-un, les données fournies par datascout révèlent un joueur clivant mais hautement spécialisé. Faut-il acter son maintien ou passer à un autre profil ? Analyse complète à l'appui.

L'histoire récente entre l'ASSE et Irvin Cardona ressemble à un mariage de raison particulièrement fructueux. Pourtant, à l'heure des grands bilans et des projections pour les fenêtres de transferts à venir, la question de son avenir se pose avec insistance.

ASSE : Irvin Cardona révèle le plus beau souvenir de sa carrière

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Grâce aux métriques détaillées de la plateforme, qui évalue ses performances par 90 minutes par rapport à l'ensemble des joueurs à son poste en championnat (où un score de 85 signifie qu'il est meilleur que 85 % des joueurs), nous disposons d'une radiographie précise de l'attaquant de 28 ans.

Un monstre de haute intensité pour l’ASSE

S'il y a un domaine où Irvin Cardona met tout le monde d'accord, c'est celui de la générosité et du travail sans ballon. L'attaquant stéphanois affiche un profil physique digne des standards modernes de la verticalité. Ses courses répétées usent les blocs adverses et offrent une profondeur précieuse au collectif de l'ASSE.

Les données de tracking sont éloquentes : Cardona se classe parmi l'élite absolue du championnat en matière de distance en sprint (98) et de nombre de sprints (98). Capable de maintenir des efforts violents de manière régulière, il brille également par ses accélérations légères (93). C'est un joueur qui court beaucoup par match (77) et maintient une menace constante par ses appels, ce qui force le recul des lignes défensives adverses, tout en affichant une excellente vitesse maximale (80).

L'ASSE possède un profil de zone de vérité

Dans la surface de réparation, le joueur de l'ASSE sait se muer en un attaquant redoutable d'efficacité. Sa faculté à se projeter rapidement lui permet de se trouver souvent à la réception des mouvements collectifs. Avec un percentile exceptionnel de 98 en passes vers la surface, ainsi qu'un excellent 95 en centres réussis, il sait parfaitement alimenter le danger lorsqu'il s'excentre.

De plus, son volume de création est indéniable comme le prouvent ses scores en passes décisives attendues (xA : 95) et en passes décisives réelles (94). Devant le but, le constat est tout aussi positif : son score en buts (71) combiné à un ratio Buts - xG de 60 prouve qu'il a besoin de peu de tirs pour marquer. Cardona optimise les situations qui s'offrent à lui, ce qui en fait un atout clinique majeur.

Les limites techniques, le revers de la médaille

Si la fiche statistique d'Irvin Cardona affiche des sommets impressionnants, elle révèle également des zones d'ombre majeures qui expliquent pourquoi le numéro 7 de l'ASSE peut parfois s'effacer des débats lors des rencontres au contexte tactique plus serré ou face à des blocs bas et denses.

Le principal point noir réside dans sa capacité de percussion individuelle et sa gestion des duels. Cardona fuit l'affrontement en un-contre-un : son percentile en duels offensifs gagnés s'effondre à 9, tandis que ses dribbles réussis stagnent à 27. Il en résulte un joueur qui provoque très peu de fautes (34) et qui perd la grande majorité de ses duels offensifs. De plus, son apport défensif reste marginal, comme en témoigne son score de 34 en actions défensives. Enfin, un certain déchet technique est à noter lorsqu'il s'agit de faire progresser le jeu dans le camp adverse avec des pertes de balles identifiables dans le dernier tiers.







Le Verdict : "Encore", mais sous conditions tactiques claires

À la question "Stop ou Encore ?", la data penche rationnellement pour un "ENCORE", mais assorti de nuances tactiques claires. Irvin Cardona possède un profil d'accélérateur et de finisseur de premier choix pour l'AS Saint-Étienne. Sa capacité à multiplier les courses de haute intensité et sa précision chirurgicale dans la boîte ou à la passe décisive en font une arme offensive précieuse.

Cependant, l'état-major stéphanois doit être conscient de ses limites. Cardona n'est pas un ailier de percussion capable d'éliminer son vis-à-vis par le dribble ni un joueur de transition solitaire. Pour maximiser son rendement, l'ASSE doit l'associer à des profils créateurs et des joueurs capables de remporter des duels physiques à sa place afin de lui servir le ballon dans les espaces et dans la surface, là où son sens du but et sa vitesse de pointe font de réels ravages. Le conserver est une bonne idée, à condition de concevoir l'animation offensive autour de ses forces évidentes. Ian Cathro aura l'occasion de trancher lors de la présaison estivale.