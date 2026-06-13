Toujours en Ligue 2, l'ASSE lancera sa saison 2026-2027 par un déplacement à Sochaux, promu de National. Avec un potentiel avantage pour les Verts, les ultras sochaliens étant probablement suspendus pour ce match.

Pour la quatrième fois en cinq saisons depuis 2022, l'ASSE s'apprête à évoluer en Ligue 2. Troisièmes du dernier exercice malgré des moyens démesurés pour le championnat, les Verts n'ont pas été capables de devancer Troyes (1er) et Le Mans FC (2e). Derrière, s'ils ont battu Rodez (0-0, 7-6 tab), les Stéphanois ont coulé face à Nice. Après un nul à Geoffroy-Guichard (0-0), ils ont craqué à l'Allianz Riviera (4-1).

Des incidents face à Fleury

De quoi remettre l'ASSE face à la réalité d'une saison supplémentaire en deuxième division. Et les Verts sont déjà fixés sur leur calendrier. Si la date de la reprise n'a pas encore été officialisée, les Stéphanois savent où ils débuteront le championnat. En effet, Coupe du monde oblige, la Ligue de football professionnel a choisi d'avancer sa publication des calendriers de Ligue 1 et Ligue 2. Et pour l'ASSE, le premier déplacement se fera sur la pelouse de Sochaux, deuxième du dernier exercice de National derrière le champion dijonnais.

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Programmé le samedi 8 août à 20 h 45, le match pourrait déjà offrir un avantage aux Stéphanois. Désormais entraînés par l'Écossais Ian Cathro, les Verts devrait retrouver un stade Auguste-Bonal privé de ses supporters les plus chauds. En cause, les incidents ayant entourés l'anniversaire des 10 ans de la Tribune Nord Sochaux, groupe ultra sochalien. Le 10 avril dernier lors de la réception de Fleury, la rencontre avait été impactée par le craquage de nombreux fumigènes.

Un avantage pour l'ASSE ?

En réponse, et par révocation d'un sursis, le bloc 106 des ultras doubistes avait été visé par une fermeture totale accompagné d'un sursis supplémentaire et d'une amende que le FCSM a contesté en appel. Ainsi, la procédure a été suspendue et Sochaux avait pu disputer ses trois derniers matches à domicile (Bourg-en-Bresse, Valenciennes, Puy-en-Velay) avec ses ultras. Depuis, aucune décision n'a été prise par la Commission de discipline.

⚽ Sochaux - Fleury-Mérogis (N1)

📢 Les différentes animations de la Tribune Nord Sochaux pour les 10 ans du groupe !

📆 Vendredi 10 avril pic.twitter.com/ca8bzdFsRN — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) April 12, 2026

Le déplacement des Verts à Bonal devrait donc être joué dans les supporters sochaliens les plus chauds. Une bonne nouvelle pour l'ASSE, évidemment, même si la réalité du terrain fait prime.