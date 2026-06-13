Parti du Forez à l’été 2021, Jessy Moulin a mis un terme à sa carrière deux ans plus tard. S’il s’était éloigné du monde du football pendant un temps, l’ancien gardien de l’ASSE a rapidement retrouvé les pelouses au sein de différentes associations. L’une d’entre elles a annoncé son départ.

Pendant de nombreuses années, Jessy Moulin est resté dans le Forez en tant que portier numéro deux. D’abord derrière Jérémie Janot, c’est ensuite derrière Stéphane Ruffier, que le natif de Valence occupait une place dans la hiérarchie.

Si au début de sa carrière, il a connu plusieurs expériences à Arles, Fréjus ou Clermont, Jessy Moulin a ensuite passé presque huit ans à se contenter de jouer lorsque Stéphane Ruffier n’était pas disponible.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Puel lui fait confiance durant un temps à l'ASSE

Peu après l’arrivée de Claude Puel en octobre 2019, Jessy Moulin profite des conflits entre l’entraîneur de l’ASSE et Stéphane Ruffier pour devenir numéro un. Dès le mois de février suivant, l’international français est écarté par le Castrais et le numéro 30 sera alors titulaire jusqu’à mi-mars 2020.

La crise sanitaire met fin à l’exercice 2019-2020 mais pas question de ne pas laisser Jessy Moulin titulaire pour la saison suivante. Auteur d’un match remarqué en finale de la Coupe de France face au PSG (défaite 1-0), le joueur formé au club reste numéro un durant 29 matchs de Ligue 1 jusqu’à une blessure en Mars 2021.

Stefan Bajic prendra la relève face à Monaco avant de se blesser et de laisser Etienne Green s’installer comme nouveau numéro un sur la fin de saison. L’éclosion du Franco-Anglais acte la fin de l’histoire de Jessy Moulin sous le maillot Vert.

Durant l’été 2021, Troyes s’attache ses services. Dans l’Aube, le natif de Valence jouera huit matchs en deux saisons avant d’annoncer sa retraite sportive en 2023.

L’US Feurs et la Kings League comme nouveaux projets

Un an plus tard, Jessy Moulin a repris du service en tant qu’entraîneur des gardiens de l’US Feurs. L’ancien de l’ASSE a été chargé des équipes de jeunes mais aussi des seniors du club forézien.

Au printemps 2026, il a également retrouvé les terrains en tant que joueur. Jessy Moulin a rejoint l’équipe “Unit3d” présidée par les youtubeurs Djilsi et Maxime Biaggi au sein de la Kings League France. L’ancien Stéphanois a alors retrouvé Valère Germain, notamment, champion de France 2017 avec Monaco au sein de cette équipe.

ASSE : Jessy Moulin rebondit en Kings League

“Unit3d” a alors terminé quatrième au classement avant de s’incliner en demi-finale des playoffs.

Jessy Moulin quitte le club ligérien

Au début du mois de juin, l’US Feurs a officiellement annoncé sur son compte instagram le départ de l’ancien gardien de l’ASSE : “Un grand merci à Jessy Moulin, en charge des gardiens du groupe seniors, mais aussi investi auprès de l’ensemble des gardiens du club des U11 aux séniors “

Deux ans après avoir rejoint l’USF, Jessy Moulin stoppe l’aventure.