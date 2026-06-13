Peuple Vert continue de soutenir le football amateur de proximité. Après le FC Priay, c'est le Tartaras FC, club modeste de la Loire, qui reçoit un chèque de 1 000 euros de la part de la rédaction. Le président Jean-Michel Rey a tenu à remercier personnellement la communauté verte.

Tartaras FC : Un club familial qui se bat avec les moyens du bord

Tartaras, c'est un village, quelques catégories de jeunes, une équipe sénior remontée en District 5 la saison dernière, et une bande de bénévoles qui font tourner la boutique à bout de bras. Le club aligne des U7, U9, U11, deux équipes U13, une entente avec Châteauneuf en U15, et donc cette équipe fanion composée en majorité de jeunes qui avaient fait leurs classes ici avant de partir faute d'effectif, et qui sont revenus pour reformer quelque chose. Cette saison, les seniors ont raté la montée de peu. Le projet, lui, avance.

La concurrence est rude dans ce secteur. Les clubs voisins, souvent plus réputés, attirent des licenciés que Tartaras ne peut pas toujours retenir. Le paradoxe du foot amateur de village : partir vers un grand club pour jouer moins. Au Tartaras FC, l'objectif numéro un est que les enfants prennent du plaisir. C'est écrit dans l'ADN du club.

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Les Magics Crabes et le Noël du club

L'histoire de Tartaras, c'est aussi un groupe de supporters, les Magics Crabes, né il y a quatre ans à l'initiative de jeunes licenciés. Présents à chaque match sénior, en District 5. Un club qui a ses ultras en cinquième division de district, c'est toujours sympa. Ça dit quelque chose sur l'état d'esprit qui règne là-bas.

Le club organise aussi chaque année le Noël du club, avec un cadeau offert à chaque licencié. Pas pour faire rentrer de l'argent, juste pour rassembler. Les finances sont gérées à l'euro près, les infrastructures sont modestes, le terrain synthétique commence à vieillir, les vestiaires sont étroits. Mais la vie du club, elle, est bien réelle.

«Un grand et sincère merci à Peuple Vert»

Le président Jean-Michel Rey a pris le temps d'écrire quelques mots pour la communauté verte :

«Bonjour à tous, bonjour Peuple Vert. Juste quelques mots pour remercier vivement Peuple Vert de nous avoir choisi et de sa dotation de 1 000 euros au bénéfice du club. Une dotation bienvenue qui nous permettra d'acheter des équipements pour la future saison qui serviront à l'ensemble des catégories. Encore un grand et sincère merci à eux. Je terminerai en souhaitant que l'ASSE nous fournisse du beau jeu pour la saison prochaine en espérant une montée en Ligue 1 au bout. Allez les Verts et surtout allez Tartaras.»

La priorité sera donnée à l'achat d'une cage amovible, qui servira à toutes les catégories. Mille euros, un équipement concret. C'est à ça que sert cette opération.

Peuple Vert continuera à soutenir d'autres clubs amateurs du territoire dans les mois à venir. Si votre club mérite d'être mis en lumière, contactez-nous.