Frustré par la défaite contre Guingamp (2-3) où l'ASSE a perdu sa place de Leader, Aimen Moueffek, revanchard, s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre entre Montpellier et l'ASSE. Extraits.

Horneland dit que tu es un top player ? "Ça fait plaisir d’entendre ça, forcément. On a une bonne relation. C’est un coach très proche de nous. Malgré ce qu’on peut voir à la télé ou ailleurs, c’est un coach qui est exigeant avec nous, mais qui, en même temps, est très humain et très social. C’est bien pour l’équipe, c’est bien pour nous. On sait que c’est quelqu’un sur qui on peut compter, qui sera toujours avec nous. Et pour nous, c’est important de lui rendre la pareille sur le terrain."

Une atmosphère-pression positive ? "C’est vrai que jouer un maintien en Ligue 1 et jouer une montée en Ligue 2, ce sont deux atmosphères complètement différentes. J’ai connu les deux, donc je sais de quoi je parle. Je ne sais pas s’il est plus facile mentalement de jouer une montée ou un maintien, mais en tout cas, quand tu gagnes, quand il y a une bonne dynamique et un bel engouement, humainement, tu prends beaucoup plus de plaisir. Pour l’instant, on est bien placés, on gagne pas mal de matchs et les têtes sont bonnes."

Un climat plus apaisé qu’au moment de la descente ? "Oui, clairement, parce qu’on a la chance d’avoir les supporters avec nous. Le climat est logiquement meilleur. À l’époque, ce n’était pas facile, surtout avec les matchs à huis clos. Ça ne nous aidait pas. Donc oui, c’est mieux de jouer dans ces conditions-là, et l’ambiance est bien meilleure aujourd’hui."

"On est un grand club, on représente une institution. Des comportements comme ceux qu’on a pu avoir après certaines défaites, ça ne correspond pas à l’image et à la classe de l’ASSE." (Moueffek sur le match contre Guingamp)

Apprendre à perdre avec classe, comme le dit Horneland ? "Je suis totalement d’accord avec lui. On est un grand club, on représente une institution. Des comportements comme ceux qu’on a pu avoir après certaines défaites, ça ne correspond pas à l’image et à la classe de l’ASSE. Mais voilà, on est humains. Après une défaite, avec la tension et la frustration, on peut parfois se laisser aller. C’est quelque chose qu’on doit corriger, parce qu’on porte un maillot, une histoire, et on doit représenter le club de la meilleure manière possible."

Montpellier ? "Ça va être un beau match. C’est une belle équipe, dans un beau stade. C’est le genre de match qu’on aime jouer, et on va tout faire pour aller chercher les trois points là-bas."

Les supporters interdits, une motivation supplémentaire ? "Oui, bien sûr. Malheureusement, ils ne pourront pas être là pour nous soutenir, mais on pensera à eux et on essaiera de gagner pour les rendre fiers."

Deux relégués, deux stratégies : l’une a gardé son ossature, l’autre a tout reconstruit. Quelle est la bonne méthode ? "Franchement, la vérité, c’est le terrain. Si on monte, on dira que notre méthode était la bonne. Si ce sont eux, on dira que c’est la leur. Je pense qu’il n’y a pas de vérité absolue. Le club a choisi une stratégie pour remonter, et pour l’instant, elle fonctionne bien. Montpellier a choisi une autre approche, mais ça reste une très bonne équipe. On est prêts à les affronter."

Le dernier ASSE-Montpellier était particulier ? "Oui, c’était un moment compliqué, pour eux comme pour nous. Ça fait partie du football, malheureusement. J’espère que cette fois, ça se passera bien. Mais de toute façon, c’est du passé. C’était l’an dernier. Là, on est sur une nouvelle saison, avec de nouveaux joueurs, de nouvelles ambitions et une meilleure ambiance."