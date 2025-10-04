Le MHSC reçoit l'ASSE ce samedi soir (20 heures). Zoumana Camara s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Si vous prenez les joueurs de la saison dernière, offensivement, ce sont des joueurs qui marquaient des buts et qui performaient en Ligue 1. Ils les ont gardés. Ensuite, ils ont un peu modifié au milieu et derrière, là où ils avaient un peu plus de soucis. Ils ont renforcé leur ligne défensive, ce qui leur faisait défaut. Et ils ont gardé l'attaque qui était déjà performante en Ligue 1 et qui marquait beaucoup de buts."

Un écart entre le MHSC et l'ASSE

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Sur le début de saison, l'ASSE gagne ses matchs et montre qu'elle est première. En termes de points, il n'y a pas un écart abyssal. Mais dans le contenu et dans les victoires, c'est l'équipe qui a le plus de victoires."

Un manque de maitrise pour Montpellier

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Quand on ouvre la marque, on ne peut pas faire que défendre et rester bas et laisser le ballon à l'adversaire. Il faudra aussi franchir une étape à ce niveau-là, dans la progression collective de notre équipe. C'est-à-dire quand on arrive à ouvrir le score, avoir un peu plus de maîtrise. Je l'ai regretté face à Bastia. Peut-être que c'était le stress de pouvoir gagner son premier match ici à la Mosson. Je l'ai aussi regretté face à Laval. J'ai félicité les joueurs pour l'état d'esprit. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de maîtrise et de contrôle du match pour pouvoir les faire douter. Est-ce que les joueurs sentent cette solidité quand ils mènent alors qu'ils se reposent dessus ? J'aimerais qu'on dégage cette solidité, mais qu'on ait un peu plus de contrôle derrière sur le jeu et que les joueurs arrivent à se libérer un peu plus."

La L2, c'est serré

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "La Ligue 2, ce sont des matchs serrés. Ce sont des matchs où il ne faut pas se relâcher. Ce sont des matchs où il faut aller au combat. Donc, dans mon discours, il n'y a rien qui change face à un gros. C'est pareil. Sauf que là, c'est le leader. Mais il ne peut pas y avoir de relâchement. Parce que ce sont des matchs où il faut tout donner. Ce sont des matchs où il faut être bien débuté. Il faut être conquérant. Il faut être combatif. Si on ne met pas ces ingrédients, on ne peut pas exister à la fois face au leader comme face au dernier."

A la recherche du 11 type du MHSC

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Je ne peux pas encore vous dire que j'ai trouvé le 11 types ou le système adéquat dans lequel on ne bougera pas. Je suis en train d'essayer des choses parce que je veux trouver la meilleure formule possible. J'ai trouvé que les joueurs ont plus tenté. On a eu beaucoup plus de centres, beaucoup plus de frappes de loin, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que je veux, c'est entre qu'il y ait un peu plus de maîtrise dans le jeu, surtout quand on mène. Ils doivent se libérer, ils doivent être capables d'avoir cette maîtrise qu'on avait lors des matchs de prépa, même si ça ne comptait pas, et qu'on avait lors de certains matchs sur des mi-temps, malheureusement."

Camara et ses souvenirs à l'ASSE

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "L'ASSE ? J'y suis arrivé, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Ensuite, je suis parti à 19-20 ans. C'est là où j'ai effectué mes premiers matchs en pro. C'était quand le club était en Ligue 2. C'est mon club formateur. C'est là où j'ai découvert le milieu pro. J'ai été au centre de formation, j'ai été dans les chambres à Geoffroy-Guichard. À l'époque, il y avait des chambres dans le stade. Je suis passé ensuite dans un centre qui était à Saint-Priest-en-Jarret avant qu'ils construisent l'Étrat. J'ai ensuite été à l'Étrat, dans le nouveau centre.

J'ai connu pas mal de choses là-bas. Effectivement, il y a un aspect affectif. Je connais encore certaines personnes là-bas. J'y suis retourné après en tant que joueur, quand le club était en Ligue 1. C'est quelque chose qui restera malgré tout gravé parce que c'est mon club formateur. Est-ce que c'est une ville qui respire différemment le football ? On peut dire que oui. C'est une ville ouvrière, ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est une ville qui vit à travers le club."

Saint-Etienne, c'est l'ASSE

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Quand on dit Saint-Etienne, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le football et le club. Même s'il y a d'autres choses. Mais forcément, si on cite trois choses, on va parler de l'AS Saint-Etienne."