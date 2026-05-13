Il faut un grand joueur pour faire un grand Derby. Fleury Di Nallo en était un. L'AS Saint-Étienne l'a reconnu ce mercredi, à l'heure d'apprendre la disparition du « Petit Prince de Gerland », emporté à 83 ans.

L'ASSE salue la mémoire d'un adversaire de légende

La nouvelle est tombée ce mercredi matin : Fleury Di Nallo n'est plus. Attaquant emblématique de l'Olympique Lyonnais pendant près de quinze ans, de 1960 à 1974, il s'en est allé à 83 ans, laissant derrière lui un palmarès et des chiffres que le temps ne pourra pas effacer. L'OL a rendu hommage à son « héros endormi ». Et de l'autre côté de la rivalité, l'AS Saint-Étienne (ASSE) n'a pas tardé à prendre la parole.

« Il faut un adversaire de taille pour faire de grands Derbys. Fleury Di Nallo était l'un d'eux. L'AS Saint-Étienne salue la mémoire du meilleur buteur de l'histoire de l'OL et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches. »

Un message sobre. Dans le monde du football, les grandes rivalités ne valent que par la qualité de ceux qui les incarnent. Fleury Di Nallo en était l'un des visages les plus redoutables côté lyonnais.

222 buts, 14 réalisations en Derby : Fleury Di Nallo

Les Verts le savent mieux que quiconque. Fleury Di Nallo restera le meilleur buteur lyonnais de l'histoire des Derbys face à Saint-Étienne : 14 buts en 21 confrontations. Un chiffre qui fait mal, mais qui force l'admiration. Le 9 avril 1971, en Coupe de France, il avait à lui seul planté trois buts aux Verts en 8e de finale retour, retournant un 2-0 à l'aller. En face, il y avait pourtant la grande équipe stéphanoise : Salif Keita, Jean-Michel Larqué, les frères Revelli, Georges Bereta. Rien n'y avait fait.

Au total, c'est 222 buts toutes compétitions confondues que Fleury Di Nallo inscrivit sous le maillot lyonnais, en 494 matchs. Il demeure également le neuvième meilleur buteur de l'histoire du Championnat de France, avec 187 réalisations, sans jamais tirer les penalties. Triple vainqueur de la Coupe de France (1964, 1967, 1973), il avait marqué en finale dès 1967 face à Sochaux.

Un dernier mot qui restera

Fleury Di Nallo l'avait dit lui-même, avec ce mélange de fierté tranquille et de lucidité : « Ce record, personne ne le battra. Je peux mourir tranquille. » Il avait raison sur les deux points. Ses 222 buts sont toujours là. Et lui nous a quittés en paix, à 83 ans, en ayant tout donné à un club, une ville, et un Derby qui lui doit une partie de sa grandeur.

À sa famille et à ses proches, le monde du football présente ses condoléances.

Source : AS Saint-Étienne (compte officiel X)