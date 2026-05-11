Après la large victoire de l’ASSE face à Amiens (5-0), Philippe Montanier a livré sur le site officiel un point médical complet. Entre blessures et retours attendus, le coach stéphanois dresse un état des lieux contrasté de son groupe.

L’AS Saint-Étienne a frappé fort. Un succès net face à Amiens, maîtrisé de bout en bout. Mais derrière cette performance offensive, quelques nuages viennent ternir le tableau. En conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas caché ses inquiétudes concernant plusieurs joueurs touchés physiquement.

Joshua Duffus fait partie des premières alertes. L’attaquant souffre d’une entorse de la cheville. Rien de dramatique à ce stade, mais une incertitude plane sur sa disponibilité à court terme. Fidèle à son tempérament, Montanier reste mesuré : il se veut optimiste, sans pour autant avancer de délai précis.

Autre dossier sensible : Julien Le Cardinal. Le défenseur continue de composer avec une douleur persistante qui se réveille après environ une heure de jeu. Une gestion minutieuse sera nécessaire dans les prochaines semaines, alors que l’ASSE enchaîne les échéances.

ASSE : Larsonneur touché, Maubleu répond présent

La situation de Gautier Larsonneur inquiète également. Le gardien stéphanois souffre au genou. Une blessure handicapante au quotidien, notamment pour les mouvements de flexion. Un point à surveiller de près.

Heureusement pour les Verts, la hiérarchie des gardiens permet d’assurer la continuité. Brice Maubleu a parfaitement répondu présent face à Amiens. Une performance solide qui rassure le staff et les supporters. Dans ce contexte, sa montée en puissance tombe à point nommé.

Cette gestion des blessures pourrait rapidement devenir un enjeu clé dans la course aux objectifs de fin de saison. Montanier devra jongler entre prudence médicale et exigences sportives.

Autre mauvaise nouvelle, l'ASSE devra composer sans Augustine Boakye, suspendu pour cette rencontre.

Deux retours qui changent tout

Mais tout n’est pas sombre du côté du Forez. Philippe Montanier a également annoncé deux bonnes nouvelles majeures. Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili font leur retour dans le groupe et se sont mués en buteur.

Deux renforts importants. Moueffek apporte de l’impact au milieu de terrain. Davitashvili, lui, offre des solutions offensives supplémentaires. Leur retour élargit les options tactiques du coach stéphanois.

Dans un sprint final où chaque détail compte, ces retours pourraient peser lourd. D’autant que l’ASSE devra faire sans certains éléments, au moins temporairement.