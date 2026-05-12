Trois jours après l’issue de la saison régulière en Ligue 2, les playoffs débutaient ce mardi soir. L’ASSE était concernée par cette affiche entre le Red Star, quatrième, et Rodez, cinquième. Laquelle de ces deux formations sera à Geoffroy-Guichard ce vendredi pour défier les Verts ? Résumé de la rencontre.

L’espoir était de mise pour une montée directe en Ligue 1 au sein du club francilien. Avant la dernière journée de championnat, le Red Star était à deux points du Mans et à égalité avec l’ASSE. Au Stade Bauer, les hommes de Grégory Poirier espéraient s’imposer face à Montpellier pour vibrer jusqu’au bout.

L’ouverture du score de l’ASSE face à Amiens puis du Mans à Bastia à vite refroidi les derniers espoirs des Audoniens. Les deux équipes ont fait le travail et ont donc privé le Red Star du podium. Tenus en échec par le MHSC, les franciliens ont terminé au pied de ce podium et avaient donc l’opportunité de recevoir lors de ce premier match de playoffs.

De son côté, Rodez à également fait le travail pour conserver sa place dans le top 5. Les ruthénois se sont imposés 2-1 à Annecy et ont signé un vingtième match de suite sans défaite.

Comme il y a deux saisons, Rodez s’offre donc le droit de rêver de Ligue 1 en passant par les playoffs. Le club Aveyronnais s'était arrêté face à l’ASSE en Mai 2024 après avoir remporté son premier match face au Paris FC. Sur la pelouse du Red Star, le RAF avait l’occasion d’obtenir un ticket pour une revanche palpitante dans un Chaudron en fusion, vendredi soir.

Match débridé à Bauer !

Pas de round d’observation entre deux des équipes les plus séduisantes offensivement cette saison. La rencontre démarrait sur un tempo très élevé. Les deux équipes se rendant coup pour coup dès le premier quart d’heure. Et c’est le Red Star qui parvint à prendre l’avantage dès la 14e minute de jeu. Un magnifique coup de tête lobé de Kevin Cabral, retombant dans la lucarne opposée de Quentin Braat, élu meilleur gardien de la saison en Ligue 2.

À la demi-heure de jeu, c’est l’inévitable paire Tayrick Arconte - Ibrahima Baldé qui permettait au RAF de recoller au score (1-1). Bien servi dans la surface par Arconte, Ibrahima Baldé inscrivait un but tout en puissance. Ballon contré qui terminait doucement dans les cages d’un Gaëtan Poussin jusqu’ici impérial.

Au retour des vestiaires, le rythme ne semblait pas vouloir baisser. Les deux équipes poursuivaient avec intensité et volonté de prendre le dessus. À l’heure de jeu, sur un corner mal repoussé, Cabral parvenait à talonner le ballon pour Escartin, qui fusillait Braat à bout portant. Un but qui suscita immédiatement une réaction d’orgueil côté ruthénois.

Deux minutes plus tard, sur un nouveau coup de pied arrêté, Magnin propulsait le ballon au fond des filets de Poussin (2-2). Dans la foulée, le Red Star repartait à l’attaque, mais Cabral semblait touché dans la surface. Les joueurs audoniens protestaient, tandis que Rodez lançait immédiatement une contre-attaque conclue par un troisième but. À l’issue de l’action, la VAR était consultée et validait finalement le but, aucune faute signalée sur Cabral.

Un match complètement débridé (3-2) pour Rodez, qui se transformait alors en véritable attaque-défense. Jusqu’au bout de la rencontre, le Red Star jettera ses dernières forces dans la bataille, en vain. Comme en 2024, Rodez se rendra donc à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE en finale des playoffs.