Le 25 avril dernier, l'ASSE recevait l'ESTAC dans un match capital dans la course à la montée. Si les Verts n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous (0-3), ça n'a pas été le cas d'Helin, jeune supportrice de Saint-Étienne qui a procuré de belles émotions à tout le Peuple Vert.

Lors de cette rencontre comptant pour la 32e journée de Ligue 2, à Geoffroy-Guichard, le Chaudron était bouillant ! Plus de 38 000 supporters s'étaient rendus au stade, dont Helin. Cette jeune fille polyhandicapée a eu l'honneur de lancer le mythique "Allez les Verts" à Geoffroy-Guichard.

Une vidéo pleine d'émotion

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Ludinnov, on y voit toutes les coulisses de cette journée. Arrivant tôt au Stade Geoffroy-Guichard, Helin a pu vivre les coulisses de la préparation d'une rencontre. La jeune supportrice stéphanoise, émerveillée, a pu rentrer dans les vestiaires du stade, se rendre sur la pelouse... Elle a ainsi pu rencontrer plusieurs joueurs comme Maxime Bernauer, le speaker Emmanuel Demont, mais également Florian Genton, journaliste sportif pour beIN Sports. "C'est une belle expérience, il est beau le stade, c'est super sympa de pouvoir faire ça" a lancé le journaliste.

Une séquence pleine d'émotion, car Florian Genton est notamment à l'origine de "Be United" sur beIN Sports. L'objectif étant de donner la parole à des personnes malades ou en situation de handicap. Huss Fahmy, dirigeant de l'ASSE, a également tenu à s'adresser directement à Helin, pendant que le Chaudron continuait de se remplir.

À 20h, tout un Chaudron uni, pour l'ASSE !

Il était à peine 20h lorsque le Chaudron s'apprêtait à reprendre le fameux "Allez les Verts". Jonathan, fondateur de Ludinnov, en a profité pour expliquer ce qu'était le Maestro :

"Alors, le maestro, c'est un dispositif qui permet de rendre la musique accessible à tout le monde, qui a été développée pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes un peu plus âgées. Et l'idée, c'est de pouvoir composer de la musique soi-même, sans connaissance musicale. On a des petits modules, cinq modules. Quand on pose un module dans une empreinte, on va déclencher un son, un instrument, une mélodie. Et l'idée, c'est qu'on puisse jouer soi-même de la musique, quel que soit son handicap."

Comme attendu, dès qu'Helin a lancé le chant, tout sourire, c'était énorme ! Un grand bravo à Helin, à l'ASSE, à l'ensemble des supporters des Verts, ainsi qu'à beIN Sports qui a mis en avant cette très belle initiative !