L'hémorragie continue au sein de la section féminine de l'ASSE. Après les départs déjà actés de Chloé Tapia ou encore de Morgane Belkhiter, les Vertes doivent faire face à une nouvelle perte de taille au sein de leur effectif. Un an seulement après son arrivée dans le Forez, la gardienne de but Alice Pinguet a officiellement annoncé son départ du club.

Arrivée l'été dernier en provenance du DFCO, Alice Pinguet possédait un profil très prometteur. Habituée des sélections nationales de jeunes, elle s'est forgé une solide réputation en devenant internationale française chez les moins de 16 ans, les U19, les U20 et plus récemment avec l'équipe de France U23 (les Espoirs). Malgré ce statut de gardienne d'avenir du football français, l'aventure stéphanoise prend déjà fin. La gardienne n'évoluera pas en Seconde Ligue avec l'ASSE

Un message d'adieu rempli de gratitude

C'est à travers un texte touchant publié sur son compte Instagram que la gardienne de 23 ans a tenu à saluer les supporters de l'ASSE. Dans ce message elle s'adresse également à l'ensemble de l'institution stéphanoise :

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"Il est temps pour moi de dire au revoir à mon club de cœur.

Cette année sous les couleurs de Saint-Étienne m’a beaucoup apporté, sur le terrain comme humainement. Merci au club, au staff, à mes coéquipières et à tous les supporters pour votre confiance, votre soutien et tous ces souvenirs.

Je quitte ce club avec le cœur rempli de gratitude, prête à écrire un nouveau chapitre de ma carrière.

Saint-Étienne aura toujours une place particulière dans mon cœur. 💚 Merci pour tout."

Un effectif à reconstruire pour l'ASSE

La native de Nevers s'apprête donc à ouvrir un tout nouveau chapitre dans sa jeune carrière. Pour l'ASSE, le chantier s'annonce immense pour reconstruire un secteur défensif. Mais aussi pour trouver une nouvelle gardienne capable de sécuriser la cage des Vertes la saison prochaine. L'objectif sera bien évidemment de retrouver directement le championnat d'Arkema Première Ligue.