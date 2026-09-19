Ian Cathro s'est présenté pour la première fois après une défaite en tant qu'entraineur de l'ASSE face à la presse. Le jeune entraineur écossais avait un mot d'ordre. Pas de panique. Avancons positivement. Des mots qu'il a martelé ce jeudi midi.

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "Ce que j'ai voulu souligner cette semaine c'est qu'on avait joué ses cinq premiers matchs et chacun de ces matchs était soldé par une victoire mais malgré ces victoires tout n'était pas parfait comme ça l'a été sur ce sixième match que nous avons perdu.

C'est important de rappeler que même dans ces victoires, on avait eu des problèmes à gérer, même si les résultats ont été meilleurs sur les cinq premières rencontres. Cette semaine, comme les précédentes, on a continué à travailler sur les problèmes qu'on a eus. On a continué à essayer de développer cette équipe, l'idée de jeu qu'elle doit avoir, la manière dont les joueurs doivent participer. Et la relation qu'ils doivent avoir entre eux sur ces cinq premiers matchs et le sixième également.

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On a aussi dû faire quelques ajustements au fur et à mesure des rencontres. Cette semaine de travail n'a vraiment pas été différente des précédentes. Le fait que notre adversaire nous ait battus n'a rien changé de particulier."

Ian Cathro ironise

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "La réaction de mes joueurs après cette défaite ? Ils sont allés se coucher, ils ont dormi, ils sont revenus, ils se sont réveillés, ils se sont levés, ils sont revenu, ils se sont remis au travail. Il n'y aura pas un moment de drame. On n'est pas nerveux, on est calme, on est normal.

Nous commençons quelque chose et nous tous, nous tous croyons qu'on est dans un magnifique club de football avec une grande opportunité de construire quelque chose de nouveau.

Peut-être que c'est plus facile pour moi d'être comme ça que c'est pour vous de le ressentir ou de le croire, parce que je n'étais pas ici les cinq dernières années."

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Tout est sous-contrôle

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune nervosité, aucun drame au sein des joueurs après cette première défaite. On a affronté le moment de manière parfaitement calme. C'est quelque chose de normal. On est tous conscients qu'on est au début de quelque chose, qu'on est dans un très grand club de football et tout ça nous procure une énergie vraiment positive parce qu'on sait qu'on a une belle opportunité devant nous."

L'ASSE va être heureuse

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "Alors peut-être que c'est plus facile pour moi de vous dire ça parce que je n'étais pas là sur les cinq dernières saisons qui ont été difficiles pour le club. Mais mon travail à moi c'est que justement personne ne regarde vers l'arrière et ne repense à ce passé. Mon travail c'est que tout le monde regarde vers l'avant, de faire comprendre à tout le monde que nous sommes une équipe différente, qu'on travaille différemment et qu'on se comporte aussi différemment. Moi et l'équipe actuelle, nous avons la responsabilité de rendre beaucoup de personnes joyeuses et c'est ce que nous avons envie de faire. On va essayer d'avoir le plus de succès sur cette mission, mais il ne faut pas attendre de gagner pour être pour être content. Essayons tous d'affronter le moment présent et la trajectoire qu'on prend d'une manière positive et de ne pas attendre un dénouement ou une victoire pour être heureux."

ASSE : Cathro fait une demande au Peuple Vert

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "Les gars, la vie peut être meilleure. Il devrait y avoir une énergie positive à ce sujet. Ressentez le, essayez. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une énergie positive à propos de tout ça. Essayons d'être positifs.

Très honnêtement, le club est en train de se réveiller. Il est en train d'avoir de très jolis succès. Notre vie à tous va faire que notre vie à tous va être meilleure. Donc voilà, soyons positifs et enthousiastes aujourd'hui, dès aujourd'hui."