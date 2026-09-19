L’ASSE se déplace à Metz, ce samedi soir (20h) pour clore cette septième journée de Ligue 2 avant la trêve. Voici les onze joueurs que devrait choisir Ian Cathro pour cette rencontre.

Après une première défaite cette saison, les hommes d’Ian Cathro n’ont pas d’autre choix que de se relancer sur la pelouse de Metz.

En déplacement chez un concurrent direct, l’ASSE serait bien inspirée de reprendre sa marche en avant et de prendre neuf points d’avance sur leur adversaire en gardant la tête du classement durant la trêve.

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Une nouvelle rechute à l’ASSE

Au niveau de l’infirmerie stéphanoise, le point noir de la semaine concerne Mahmoud Jaber. Alors qu’il venait d'effectuer son retour dans le groupe, le milieu de terrain a été annoncé forfait pour plusieurs semaines. Un coup d'arrêt pour l'Israélien et une option en moins pour Ian Cathro au milieu de terrain.

De son côté, Jakob Breum postule toujours pour une place dans le onze de départ. Entré en jeu lors des deux dernières journées, le Danois espère retrouver sa place de titulaire sur le terrain.

À l'inverse, Chico Lamba n'a toujours pas rejoué en Ligue 2 et poursuit sa montée en puissance, tout comme Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg, qui ne sont pas encore jugés aptes par le staff médical pour faire leur retour à la compétition.

Une défense stéphanoise sur la lancée ?

Gautier Larsonneur devrait une nouvelle fois garder la cage des Verts ce week-end en Moselle. Le portier de l’ASSE aura à cœur de réaliser une prestation solide face à l'attaque messine. Très décrié depuis des mois, la performance du gardien à Dunkerque a relancé le débat. Au breton de montrer qu’il est toujours le numéro un.

Devant lui, Ian Cathro ne devrait pas apporter de modifications à sa ligne défensive. Kévin Pédro devrait enchaîner dans le couloir droit et garder la confiance de son entraîneur aux dépens de Joao Ferreira. Dans la charnière centrale, le duo formé par Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr devrait être reconduit afin de maintenir des automatismes stables.

Sur le côté gauche, Maxime Bernauer semble s'être bien installé à ce poste de latéral et devrait à nouveau débuter la rencontre. Malgré un retour de Ben Old depuis fin août, l’ancien Manceau resterait la solution numéro un pour l’heure aux yeux du coach de l’ASSE.

Le milieu et l'animation offensive de l'ASSE sous l'impulsion de Breum

Dans l'entrejeu, l'absence sur blessure de Mahmoud Jaber réduit les rotations, ce qui devrait profiter à Tamar Svetlin et Aron Csongvai. Les deux joueurs devraient former l'axe du milieu stéphanois au coup d'envoi. Titulaires depuis le match face à Grenoble, les deux recrues estivales se sont installées au coeur du système de l’ASSE.

Pour animer les couloirs, Jakob Breum espère bien décrocher sa titularisation. Le Danois pourrait ainsi démarrer la rencontre sur un côté, potentiellement à la place de Zuriko Davitashvili. De l'autre côté, Augustine Boakye apparaît comme incontournable et devrait enchaîner une nouvelle titularisation pour dynamiser l'attaque des Verts.

La ligne d'attaque reconduite ?

En pointe, Ian Cathro devrait maintenir sa confiance au duo qui a débuté la semaine passée. Irvin Cardona devrait donc démarrer la partie aux côtés de Thierno Ballo. Très en vue et décisifs depuis le début de la saison, les deux attaquants devraient être alignés ensemble pour tenter de bousculer la défense du FC Metz et ramener un résultat positif de ce déplacement.

Malgré une première panne de son duo à Dunkerque, Ian Cathro ne devrait pas changer ses plans. En jambes depuis quelques semaines, Zuriko Davitashvili peut aussi être une option dans ce système à deux pointes. Il devrait cependant retrouver une place sur le banc de l'ASSE ce soir.

Ian Cathro devrait donc effectuer un changement par rapport à son onze de la semaine passée. Malgré une magnifique passe décisive, Zuriko Davitashvili devrait cèder sa place à Jakob Breum, à Metz.