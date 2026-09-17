Critiqué suite au second but encaissé face à Dunkerque, le cas de Gautier Larsonneur est logiquement venu sur la table lors de la conférence de presse qui s'est tenu ce jeudi. Ian Cathro, entraineur de l'ASSE, s'est exprimé à ce sujet.

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "Le FC Metz ? Chacun de nos matchs sont des gros matchs, mais celui qui arrive a vraiment tout d'un choc. On sait que les joueurs qui sont sur le terrain seront des joueurs de qualité, avec l'envie de gagner et d'être meilleurs que leurs adversaires. Ces deux clubs sont dans des situations différentes mais ils ont des objectifs qui sont similaires.

On parle aussi de deux clubs qui ont une histoire et tout ça nous amène à ce match qui va pouvoir se dérouler certainement de plusieurs manières différentes mais où on est sûr de rencontrer un très haut niveau de compétition avec des joueurs qui vont mettre beaucoup d'intensité sur le terrain. On va voir un match très engagé avec beaucoup de qualités sur le terrain et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire basculer en notre faveur."



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ASSE : une mauvaise nouvelle avant le déplacement à Metz !

De l'optimisme à l'ASSE

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "A Dunkerque tout a été catastrophique. Les joueurs ont été très mauvais. (sic) Pourquoi est-ce qu'il est si en colère ? Les gars, la vie peut être meilleure. Il devrait y avoir une énergie positive à ce sujet. Ressentez le, essayez. Il faut avoir une énergie positive à propos de tout ça. Essayons d'être positifs.

Très honnêtement, le club est en train de se réveiller. Il est en train d'avoir de très jolis succès. Notre vie à tous va être meilleure. Soyons positifs et enthousiastes dès aujourd'hui."

Cathro n'incrimine pas Larsonneur

Ian Cathro, entraineur de l'ASSE : "Satisfait de Gautier Larsonneur ? Il faut juste se dire que quand une équipe concède un but, le gardien n'est pas content, les défenseurs ne le sont pas non plus, les latéraux et les milieux de terrain etc. Ce qui m'amène au point le plus important, personne n'est content d'avoir concédé ses deux buts, mais ce n'est pas très approprié d'individualiser ces deux buts encaissés. Il y a peut-être un passif que vous connaissez, mais pour le moment je vous encourage à en rester sur la performance.

Je suis le plus content quand on flatte les joueurs en cas de victoire et quand on vient me blâmer moi en cas de défaite. Ça leur laisse la place pour travailler et pour s'améliorer."