L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi soir avec un déplacement à Metz, à 20 heures, pour la 7e journée. Après la première défaite de la saison à Dunkerque, Ian Cathro dispose de nombreuses solutions pour réagir. Gardien, défense, milieu, attaque : c'est désormais à vous de composer le onze stéphanois que vous souhaitez voir débuter à Saint-Symphorien.

Cinq victoires, puis un premier accroc. L'ASSE a vu sa série parfaite s'arrêter samedi dernier à Dunkerque (2-1), mais reste en tête de Ligue 2 avant de se rendre à Metz. Les résultats de vendredi soir ont par ailleurs été favorables aux Stéphanois avant leur rencontre. Le rendez-vous est fixé à 20 heures au stade Saint-Symphorien, où aucun supporter stéphanois ne pourra prendre place dans le parcage visiteurs en raison des arrêtés pris pour cette rencontre. Sur le terrain, la principale question concerne les choix de Ian Cathro. Le technicien avait reconduit exactement le même onze contre Montpellier puis Dunkerque. Après la prestation moins aboutie dans le Nord, faut-il maintenir cette continuité ou profiter des retours pour apporter du sang neuf ?

Une défense installée, mais Ferreira et Lamba poussent

Le premier choix paraît assez clair dans les buts. Gautier Larsonneur a disputé l'intégralité des six premières journées. Devant lui, Ian Cathro s'est appuyé sur un noyau particulièrement stable. Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Maxime Bernauer ont occupé les quatre postes défensifs lors des deux dernières rencontres.

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Par ailleurs, Larsonneur, Le Cardinal, Naïr et Áron Csongvai n'ont pas manqué une seule minute depuis le début du championnat, comme nous le relevions dans notre classement des joueurs les plus utilisés par Ian Cathro.

Mais la concurrence s'intensifie. João Ferreira a retrouvé du temps de jeu à Dunkerque avec une entrée à la 70e minute. Chico Lamba est lui aussi de nouveau disponible. Ian Cathro a indiqué jeudi que, hormis Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Martens Paalberg, son groupe était en état de jouer. De quoi poser une première question aux supporters : faut-il conserver la défense installée depuis plusieurs semaines ou réintégrer Ferreira ou Lamba dès le coup d'envoi ?

Breum, Ballo, Davitashvili : le gros choix devant

Le milieu offre également plusieurs possibilités. Áron Csongvai constitue jusqu'ici le point fixe de l'entrejeu, tandis que Tamar Svetlin a débuté les dernières rencontres. Augustine Boakye occupe un rôle hybride et reste l'un des Stéphanois les plus en vue offensivement. Le Ghanéen a marqué lors des trois dernières journées, dont le but de l'ASSE à Dunkerque.

Mahmoud Jaber ne pourra en revanche pas prétendre à une place dans votre équipe. Ian Cathro a annoncé son forfait pour Metz et expliqué que sa gestion nécessiterait encore environ deux semaines.

C'est surtout dans les positions offensives que le choix devient difficile. Irvin Cardona semble solidement installé à la pointe de l'attaque, mais derrière lui les candidats sont nombreux. Zuriko Davitashvili et Thierno Ballo étaient titulaires à Dunkerque. Jakob Breum, revenu progressivement après son absence, est entré dès la 53e minute et peut désormais prétendre à davantage de temps de jeu. Cathro estime d'ailleurs que le Danois va "de mieux en mieux" et qu'il est capable d'offrir davantage de minutes à mesure que les semaines passent.

Ben Old et Joshua Duffus représentent deux autres alternatives. Duffus avait notamment marqué contre Montpellier après son entrée. Une semaine plus tard, les supporters avaient déjà été partagés au moment de composer leur onze pour Dunkerque : le 4-3-3 avait recueilli 49,6 % des votes, contre 42,6 % pour le 4-2-2-2.

Cette fois, la première défaite de la saison peut rebattre les cartes. Faut-il relancer Breum dès le départ ? Conserver Ballo ? Maintenir Davitashvili après sa passe décisive à Dunkerque ? Donner davantage de place à Duffus ? À vous de décider.

Metz-ASSE : composez votre onze

Choisissez votre système, votre gardien, vos quatre défenseurs, votre milieu et votre attaque. Sélectionnez les onze joueurs que vous souhaitez voir débuter ce samedi soir à Saint-Symphorien.

Composez votre onze de l'ASSE face à Metz et participez au choix des supporters de Peuple-Vert.

PV Le onze des supporters Fais ta compo de l’ASSE Compose ton onze pour Metz – ASSE et participe au choix des supporters. Votes ouverts jusqu’au samedi 19 septembre 2026 à 17h00 Ton onze 0/11 Système 4-3-3 4-2-3-1 4-4-2 4-1-4-1 4-2-2-2 3-4-3 3-4-2-1 3-5-2 5-3-2 Recommencer Composition · 4-3-3 Glisse ou clique sur un joueur PV Ton onze prend forme Il reste 11 joueurs à choisir. Partager ma compo Participe au XI des supporters Ta validation est anonyme. Tu peux modifier ton choix jusqu’à la clôture. Valider ma compo Effectif de l’ASSE Choisis tes joueurs Équipe 1 0 G 0 D 0 M 0 A 0 Réserve 0 Aucun joueur ne correspond à ta recherche. Un joueur déjà placé peut être sélectionné pour permuter deux postes.

Les résultats permettront de dégager la composition préférée des supporters avant Metz-ASSE, coup d'envoi ce samedi à 20 heures. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.