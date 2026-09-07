ASSE : Un calendrier costaud pour tester le sans-faute stéphanois : entre déplacements piégeux et retrouvailles avec des adversaires ambitieux, les cinq prochaines journées vont dire beaucoup de choses sur ce début de saison référence des Verts.

Cinq victoires en cinq matchs, +12 à la différence de buts, une place de leader incontesté : l'AS Saint-Étienne aborde la suite du calendrier avec un statut de patron du championnat. Reste à savoir si cette dynamique va résister à un enchaînement de rencontres qui s'annonce autrement plus corsé.

ASSE : Dunkerque à domicile pour poursuivre la série

Les Verts se déplaceront à Dunkerque ce samedi 12 septembre à 20h. Les Nordistes pointent à la 10e place avec 5 points, un bilan mitigé (1V, 3N, 1D) qui n'en fait pas l'adversaire le plus redoutable sur le papier. Mais par le passé, les stéphanois se sont rarement amusé sur la pelouse de Marcel Tribut.

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Un déplacement à Metz, premier choc à l'extérieur

Direction la Moselle le samedi 19 septembre pour affronter Metz, actuellement 4e avec 9 points, un bilan solide de 2 victoires, 3 nuls et 0 défaite pour une différence de buts de +4. Un vrai test loin du Chaudron face à une équipe qui n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Metz débarque de Ligue 1. Jamais simple de se déplacer à Saint-Synphorien pour les Verts.

ASSE : Rodez, l'occasion de confirmer à la maison

Réception et retour à Geoffroy-Guichard après une trêve interminable, le 10 octobre du côté de Rodez, 8e du classement avec 7 points. Une équipe touchée par le mercato qui a connu des débuts en dents de scie (2V, 1N, 2D), mais qui reste capable de coups d'éclat, avec une attaque prolifique de 11 buts marqués en 5 journées. Il n'est jamais simple d'affronter le RAF dans cette Ligue 2.

Red Star, la dernière équipe à avoir tenu tête aux Verts sur cette série

Sainté enchaînera avec un déplacement au Stade Bauer du Red Star le 17 octobre. Les Franciliens occupent actuellement la 6e place avec 8 points, portés par un début de saison régulier (2V, 2N, 1D). Un adversaire coriace à surveiller de près pour prolonger la série d'invincibilité à domicile.

Nantes pour clore ce cycle de cinq matchs

Enfin, l'ASSE recevra Nantes le samedi 24 octobre. Les Canaris ferment la marche du championnat avec seulement 1 point pris en 4 matchs, un début de saison catastrophique qui contraste totalement avec la razzia stéphanoise. Sur le papier, ce dernier rendez-vous du cycle ressemble à l'occasion parfaite pour prolonger l'incroyable série des Verts. Un rendez-vous qui sera forcément particulier entre deux équipes historiques du football français.

ASSE : Une dynamique jamais démentie depuis le début de saison

Il faut dire que Saint-Étienne carbure sur un rythme impressionnant depuis l'entame de championnat : victoires face à Sochaux (3-0), Clermont (3-1), Grenoble (4-0), Dijon (3-2) et Montpellier (3-1) lors des cinq dernières sorties. Cinq matchs, cinq succès, une seule couleur sur le tableau des résultats récents. De quoi aborder cette nouvelle série de rencontres avec une confiance légitime, sans pour autant relâcher la concentration face à des adversaires qui n'auront qu'une envie : stopper la folie stéphanoise.

Source : fff.fr