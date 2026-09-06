L’ASSE accueillait Montpellier ce samedi soir pour l’affiche de cette cinquième journée de championnat. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert suite à cette rencontre.

Le public de Geoffroy Guichard a retrouvé ses deux poumons ce samedi soir. Après deux succès probants lors de leurs deux premières réceptions de la saison, les Verts espéraient faire la passe de trois à domicile face aux Pailladins. Longtemps accrochée par une formation montpelliéraine encore invaincue et qui n'avait encaissé qu'un seul but lors des quatre premières journées, l'ASSE a finalement fait la différence pour s'imposer 3-1. Un cinquième succès en autant de rencontres, avec une nouvelle démonstration de ses ressources offensives.

Les Tops

Maxime Bernauer

Installé dans son couloir gauche, Maxime Bernauer a livré l'une de ses prestations les plus complètes depuis le début de saison. Très disponible dans la construction, le défenseur stéphanois n'a cessé de proposer de la profondeur et de participer aux offensives. Capable de se sortir de plusieurs situations compliquées sous pression, il a surtout illuminé sa soirée d'un geste magnifique. À la réception d'un centre d'Irvin Cardona, Bernauer a décoché une reprise de volée surpuissante pour ouvrir le score juste avant la pause. Seul bémol, son marquage sur Daylam Meddah lors de l'égalisation montpelliéraine, même si la position du buteur héraultais était sans doute en position de hors-jeu. Une petite ombre dans une copie autrement très aboutie.

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Áron Csongvai et Tamar Svetlin

Match après match, l'association entre Áron Csongvai et Tamar Svetlin prend de l'épaisseur. Le premier a encore incarné cette force tranquille qui sécurise énormément le jeu stéphanois. Précieux à la récupération et dans les transitions, le Hongrois sait aussi venir se glisser dans la ligne défensive lorsque l'un des défenseurs prend davantage de liberté. À ses côtés, Svetlin a une nouvelle fois apporté son volume et sa qualité dans l'utilisation du ballon. Son influence se retrouve directement sur le troisième but : sur une touche parfaitement jouée vers l'avant par Ben Old, le Slovène attaque immédiatement l'espace et trouve Cardona en retrait. Quelques secondes plus tard, Duffus fait trembler les filets. Une action qui résume parfaitement sa capacité à faire avancer le jeu et à apparaître au bon endroit. Le slovène s’est également illustré avec sa première passe décisive de la saison, en faveur de Boakye.

Augustine Boakye

Augustine Boakye avait déjà trouvé la lucarne à Dijon. Il a remis ça, encore plus fort. Au retour des vestiaires, le Ghanéen a pris ses responsabilités plein axe avant d'envoyer une frappe surpuissante d'environ 25 mètres pour redonner l'avantage aux Verts. Un bijou, mais surtout la récompense d'une prestation très complète. Disponible, mobile et inspiré dans les petits espaces, Boakye a constamment cherché Cardona. Les deux hommes ont multiplié les remises, dédoublements et microconnexions aux abords de la surface montpelliéraine. Probablement son meilleur match depuis le début de saison, au-delà même de son deuxième but consécutif.

Une attaque qui ne s'arrête plus

Trois buts supplémentaires, et l'impression persistante que l'ASSE aurait encore pu alourdir l'addition. Après une première période durant laquelle plusieurs situations ont manqué de précision dans le dernier geste, les Verts ont complètement libéré leur jeu au retour des vestiaires. Le symbole reste Irvin Cardona. Pas de but cette fois pour l'attaquant stéphanois, mais deux nouvelles passes décisives, une frappe sur la barre et une multitude de ballons dangereux distribués autour de la surface. Avec quatre buts et désormais quatre passes décisives, il continue d'être au cœur de presque tout ce que produit l'attaque verte. L'ASSE atteint déjà 16 buts en cinq journées et a inscrit au minimum trois buts lors de chacun de ses matchs. Plus impressionnant encore ce samedi, Montpellier arrivait à Geoffroy-Guichard avec seulement un but encaissé depuis le début du championnat.

Un banc qui fait clairement la différence

Ian Cathro dispose désormais de solutions presque partout, et cela commence à sérieusement se ressentir. Entré à l'heure de jeu, Joshua Duffus a encore marqué des points en inscrivant le but du break. Ben Old, lancé après la sortie de Bernauer par précaution, est directement à l'origine de cette réalisation grâce à une touche jouée très intelligemment vers l'avant. Mahmoud Jaber a également retrouvé la compétition et n'a semblé avoir perdu ni son calme ni sa faculté à se rendre disponible. João Ferreira est venu consolider le côté droit, tandis que Jakob Breum a effectué son retour après sa gêne musculaire. Cathro n'est plus seulement en mesure de remplacer ses titulaires, il peut faire entrer des joueurs capables de modifier le rapport de force. Et ce samedi, son banc a directement participé au 3-1.

Des Verts impliqués jusqu'au bout

Le score aurait pu inviter les Stéphanois à lever le pied. Il n'en a rien été. Même après avoir fait le break, l'ASSE a continué à maîtriser le ballon, fermer les espaces et chercher à jouer vers l'avant. Les Montpelliérains ont progressivement semblé perdre espoir, jusqu'à ne presque plus presser les premières relances vertes dans le temps additionnel. Pas de véritable baisse de régime, pas de période de panique et une équipe qui a continué à jouer jusqu'au coup de sifflet final. Une maîtrise d'autant plus intéressante que la rencontre avait été très disputée durant son premier acte.

Geoffroy-Guichard

Il fallait également regarder vers les tribunes. Après deux rencontres à domicile disputées avec les Kops fermés, Geoffroy-Guichard a retrouvé son visage des grands soirs. À guichets fermés, le Chaudron a accompagné les Verts depuis un avant-match incandescente jusqu'aux célébrations après le coup de sifflet final. Le retour simultané du Kop Nord et du Kop Sud a changé l'atmosphère de cette troisième réception de la saison. Pour leur première soirée avec les deux poumons de Geoffroy-Guichard derrière eux, plusieurs recrues ont pu mesurer ce que peut représenter le stade lorsque près de 40 000 personnes poussent dans le même sens.

Les Flops

Toujours pas de clean sheet

Le regret est minime au regard du scénario, mais l'ASSE devra encore patienter avant de signer une copie parfaite défensivement. Sur l'égalisation montpelliéraine, Bernauer perd le marquage de Meddah, qui coupe à bout portant le centre de Mukiele. Larsonneur, pris à quelques mètres de son but, ne peut pratiquement rien faire. La position du Montpelliérain semble toutefois hors-jeu. Un but qui ne change évidemment rien à la prestation globale, mais qui prive encore les Verts d'un clean sheet.

Une première période encore trop imprécise

C'est probablement le principal axe de progression à retenir de la soirée. L'intensité était là dès le coup d'envoi, mais la justesse technique n'a pas toujours suivi durant les 45 premières minutes. Plusieurs décalages intéressants ont été gâchés par un contrôle, une transmission ou un choix trop approximatif dans les derniers mètres. Montpellier est ainsi longtemps parvenu à maintenir le match fermé, malgré une première grosse situation de Ballo dès la 13e minute. Le contraste avec la seconde période est d'ailleurs parlant, lorsque les Verts ont gagné en précision et accéléré leurs échanges, la défense héraultaise a fini par céder. Au milieu d'une prestation collective très convaincante, c'est sans doute le secteur dans lequel l'ASSE possède encore la marge de progression la plus évidente.