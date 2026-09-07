Blessure estivale, préparation tronquée, retour progressif : le chemin de Ben Old vers les terrains stéphanois n'a rien eu d'un long fleuve tranquille. Contre Montpellier, le défenseur de l'ASSE a franchi une nouvelle étape.

L'été de Ben Old n'a pas ressemblé à celui de ses coéquipiers. Engagé avec la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde, le défenseur avait déjà repris l'entraînement plus tardivement que le reste du groupe stéphanois. Un retard qui s'est encore accentué lorsqu'il s'est blessé à la cheville face à Lausanne, en plein match de préparation, l'écartant des terrains pour plusieurs semaines supplémentaires.

Une réintégration pensée par étapes à l'ASSE

De retour dans le groupe, Ben Old n'a pas retrouvé le onze de départ du jour au lendemain. Ian Cathro a fait le choix d'une réintégration progressive, avec une première entrée en jeu à Dijon ce lundi, suivie d'une seconde apparition ce samedi face à Montpellier, cette fois pour une demi-heure de jeu. Une montée en puissance calculée, à l'image de la gestion prudente que l'entraîneur écossais applique à l'ensemble de son groupe après un été perturbé pour plusieurs éléments.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

"Un moment difficile à vivre"

Au sortir de la victoire des Verts, le défenseur s'est confié au Progrès sur ce retour tant attendu : "Je suis heureux d'être de retour après cette blessure qui a été un moment difficile à vivre. C'était un match compliqué. On a montré du courage et de la détermination." Des mots qui traduisent le soulagement d'un joueur privé de terrain pendant de longues semaines, entre décalage post-Mondial et coup dur physique.

ASSE : La pression du joker, moteur plutôt que fardeau

Interrogé sur la difficulté propre au statut de remplaçant appelé à faire la différence en cours de rencontre, Ben Old a livré une analyse lucide sur cet exercice particulier : "Il y a une pression individuelle à rentrer en cours de match et performer, mais c'est aussi ce qui fait ressortir le meilleur de nous-même." Une philosophie qui semble parfaitement cadrer avec l'état d'esprit collectif revendiqué par Ian Cathro depuis son arrivée sur le banc vert.

Une dynamique de groupe qui tire chacun vers le haut

Le défenseur a également tenu à souligner l'impact positif de l'alchimie collective sur sa propre progression individuelle : "Je gagne en confiance en jouant dans une équipe qui fait ressortir le meilleur de chacun. Cela ne fait que relever mon niveau." Une déclaration qui résonne particulièrement au regard de la série en cours des Stéphanois, portés par un collectif retrouvé et une énergie nouvelle depuis le début de saison.

Pour Ben Old, l'enjeu est désormais clair : confirmer cette dynamique de retour progressif et retrouver, match après match, le niveau qui était le sien avant cet été mouvementé entre Mondial et pépin physique.

Source : Le Progrès