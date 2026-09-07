L'ASSE affrontait le MHSC hier soir. Les Verts ont signé une cinquième victoire de rang en autant de matchs. Une performance historique. Retour sur cette rencontre entre l'ASSE et Montpellier à travers les statistiques.

Soirée parfaite hier au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts se sont imposés avec trois buts d'écart, grâce à trois réalisations splendides. Les kops ont également fait leur retour devant près de 39 000 spectateurs présents dans le stade. Cette nouvelle victoire permet aux Stéphanois de caracoler en tête de la Ligue 2, avec cinq points d'avance sur Annecy, deuxième.

Habitués à marquer trois buts par match depuis le début de saison, les Verts ont, comme à Dijon, dû davantage s'employer pour s'imposer. En face, Montpellier est venu avec de bonnes intentions. Le MHSC n'a rien lâché dans un match haché et âpre, riche en duels et en contacts.

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Avec ce succès, l'ASSE reste donc sur cinq victoires en cinq journées. 15 points au compteur et une différence de buts de +12, la meilleure de Ligue 2. Ainsi, ce rythme permet déjà aux Verts de compter cinq points d'avance sur Annecy (10 points, 2e) et sept sur Montpellier. Le club héraultais reste cinquième avec huit points et une différence de buts nulle, malgré une prestation loin d'être indigne à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Moins de ballon, mais un xG et une efficacité supérieurs

Les chiffres avancés confirment le rapport de force à l'origine de ce succès. Privés de la maîtrise du ballon, avec 45 % de possession contre 55 % pour Montpellier, les Verts ont malgré tout dominé au niveau des Expected Goals (xG).

L'ASSE affiche ainsi un xG de 0,67, contre seulement 0,43 pour Montpellier. Cet écart s'explique notamment par un volume de tirs deux fois supérieur. Les Stéphanois ont tenté 14 frappes, dont cinq cadrées, contre six tirs et trois cadrés pour les Héraultais.

Les Verts ont également comptabilisé 29 touches de balle dans la surface adverse, contre 18 pour Montpellier. Signe de cette domination offensive, l'ASSE a aussi touché la barre transversale à une reprise.

Les Stéphanois affichent également la meilleure Expected Assists (xA) de la rencontre, avec 0,70 contre 0,57 pour Montpellier. Mais le chiffre le plus parlant reste l'efficacité offensive. Marquer trois buts avec un xG cumulé de seulement 0,67 traduit une finition clinique, très largement supérieure à ce que suggéraient les occasions créées.

Le gardien montpelliérain en paie d'ailleurs le prix statistique. Son indicateur de « buts évités » s'établit à -2,35. Cela signifie qu'il a concédé nettement plus de buts que ce que la qualité des tirs encaissés laissait présager.

Dans ce jeu de transition, Irvin Cardona a été l'un des grands artisans de la soirée. L'attaquant stéphanois s'est montré très inspiré pour mener les offensives, offrir de la profondeur et permettre à ses partenaires de ressortir proprement. Il s'est également illustré avec une double passe décisive.

Un scénario qui forge le caractère

Le match a connu un premier acte plus disputé que le score final ne le laisse penser. Maxime Bernauer ouvre le score pour l'ASSE à la 41e minute. Montpellier recolle ensuite juste avant la pause, avec une égalisation de Daylam Meddah à la 45e+5. Le défenseur montpelliérain a profité d'une faute de concentration stéphanoise pour remettre les deux équipes à égalité de la tête.

Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur le score de 1-1. Une première période marquée par un certain manque d'impact des Verts, mais aussi par l'ambition des Montpelliérains, venus jouer leur carte offensivement.

La seconde période change complètement de visage. Augustine Boakye redonne l'avantage à l'ASSE dès la 49e minute. Puis Joshua Duffus, entré en jeu à la 64e minute, scelle définitivement le succès stéphanois à la 71e minute.

Un bloc solide, Larsonneur tranquille

Solides et solidaires, les Verts ont très peu concédé sur l'ensemble de la rencontre. Les données défensives le confirment. L'ASSE a réalisé 17 tacles, avec 59 % de réussite, ainsi que neuf interceptions et 22 dégagements.

Les Stéphanois ont également remporté 50 % de leurs duels au total. Un travail de l'ombre qui doit beaucoup au registre défensif d'Áron Csongvai devant la défense.

Résultat, Gautier Larsonneur a eu très peu à s'employer. Le gardien stéphanois s'est contenté de deux arrêts sur l'ensemble du match, pour seulement 0,61 xGOT (buts attendus sur cadre) subis.

Avec cette nouvelle victoire contre Montpellier, les Verts poursuivent donc leur incroyable début de saison. Cinq matchs, cinq victoires et déjà 15 points au compteur. L'ASSE continue de faire la course en tête de la Ligue 2.