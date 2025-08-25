Ce week-end, c'était la reprise pour (presque) toutes les équipes de l'ASSE. Les U17 et U19 ont été en difficultés avec des défaites 2-0 pour les hommes de Fred Dugand et 6-1 pour les hommes de David Le Moal.

Les féminines et la réserve étaient également de retour. Les hommes de Sylvain Gibert entamaient la compétition avec leur premier match de championnat de la saison pendant que les filles jouaient en préparation contre Thonon Evian Grand Genève. Voici les buts en images de ces deux rencontres.

Makhloufi voit triple avec l'ASSE

Face à une formation cosnoise perturbée par quelques remous administratifs durant l’été, les Verts entament la rencontre de la meilleure des manières. Après un pressing haut et une récupération rapide, Jules Mouton sert idéalement Jibril Othman lancé dans la surface. L’attaquant ne tremble pas et ouvre le score dès la 2e minute (1-0). La réaction des visiteurs est immédiate : ils obtiennent un penalty transformé par Moueffek, le frère cadet d’Aïmen, qui remet les deux équipes à égalité (1-1, 6e). La suite de la première période est largement dominée par l’ASSE, qui multiplie les situations dangereuses : un coup franc de Jules Mouton (14e), une tête de Valentin Depalle sur un centre d’Issam Cheikh (17e), puis une frappe de ce dernier (20e). Autant d’occasions qui ne trouvent toutefois pas le chemin des filets.

Au retour des vestiaires, Maedine Makhloufi prend les choses en main et fait basculer la rencontre. Capitaine exemplaire, le latéral stéphanois s’offre un triplé mémorable : d’abord sur une frappe croisée imparable dans le petit filet opposé (2-1, 50e), puis en concluant une action collective menée avec Jibril Othman (3-1, 63e), avant de surprendre la défense en se projetant dans la surface pour inscrire un troisième but personnel (4-1, 76e). Le dernier quart d’heure est animé par de nouvelles offensives signées Issam Cheikh et Medhy Lutin Zidee, mais le score en reste là.

Le chef-d'œuvre de Corboz

Le début de match est compliqué pour les joueuses de Sébastien Joseph. Dès la 6e minute, Thonon ouvre le score sur un centre au second poteau (Thonon 1-0 ASSE). Surprises, les Stéphanoises peinent alors à imposer leur jeu. Pourtant, malgré la domination adverse, Rachel Corboz est proche de l’égalisation : à la réception d’un centre de Laura Hermann depuis la droite, elle reprend le ballon au point de penalty… mais sa frappe s’écrase sur la transversale.

De retour des vestiaires, l’ASSE affiche un tout autre visage, plus combatif et déterminé. À l’heure de jeu, Rachel Corboz se montre de nouveau décisive : sur un corner parfaitement frappé, elle trompe la gardienne thonontoise et inscrit son deuxième but de la préparation (Thonon 1-1 ASSE, 64e). Malgré plusieurs occasions signées Adèle Connesson, Welma Fon et Sofie Hornemann, les Vertes ne parviendront pas à renverser la rencontre.