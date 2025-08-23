Les U19 de l'ASSE commencent leur championnat ce samedi à domicile contre Nice. Pour cela, les hommes de Frédéric Dugand vont devoir surfer sur leur bonne saison dernière. Face à un concurrent solide, ils doivent de suite être au diapason pour s'offrir une victoire et lancer avec brio leur saison. Voici le résumé de la rencontre jouée à 11h.

Le coach Dugand est un compétiteur et compte bien digérer la déception de ne pas avoir pu emmener son groupe en playoff la saison dernière à cause d'une erreur administrative. Malgré une saison quasi parfaite, les U19 n'ont pu prolonger leur saison bien que leur place sur le terrain ait été acquis. Les coéquipiers de Rayan Ait-Amer sont donc attendus.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier - Teillol, Kasia, Mouton, Lengue - Yvars, Ait-amer, Traore - Toty, Aini, Vibert.

Sont entrés en jeu : Bijot, Charros, Jolivet, Verhoeven.

Résumé du match

Le groupe de Frédéric Dugand aligne donc une équipe ultra-jeune avec 4 U17 dans le 11 de départ. En effet, le staff fait face à de nombreuses absences : Konte, Epanya, Mnemoi et Tatuszka sont tous blessés. Gadegbeku et El Jamali sont retenus avec les pros et Traore, Lutin, Depalle sont probablement avec le groupe réserve demain.

La première mi-temps voit un premier événement marquant lorsque Nathan Mouton commet une faute dans la surface. Penalty pour Nice qui ouvre le score à la 25e minute de jeu. 1-0, c'est le score à la pause.

En seconde période, les niçois vont logiquement doubler la mise. Sur un ballon en profondeur, l'attaquant niçois ajuste Mateo Houngbo-Civier et porte le score à 2-0. Le but du break. Malgré les changements, l'ASSE ne trouvera jamais les ressources pour revenir au score. Ce samedi se solde donc avec une défaite des U17 et des U19 contre Nice. Une entrée en matière délicate pour la formation stéphanoise qui espère que la réserve sauvera l'honneur demain à 15h.

Les Verts joueront le prochain match de la saison à l'extérieur contre Colomiers le dimanche 31 août à 11h.

Crédit photo : asse.fr