Ancienne légende de l'ASSE, Patrick Revelli suit toujours l'actualité stéphanoise. L'attaquant aux 81 buts sous le maillot vert a été invité à donner son avis sur la nouvelle direction prise par le club dans un entretien au magazine Tribune Verte. Extraits.

Il est l'une des plus grandes légendes de l'AS Saint-Étienne. Vert de 1969 à 1978, Patrick Revelli a porté le maillot stéphanois à 288 reprises. Grand attaquant de l'ASSE, il a inscrit 81 buts dans le Forez, ce qui lui a permis de revêtir cinq fois le maillot de l'équipe de France. Aujourd'hui âgé de 74 ans, le natif de Mimet suit toujours d'aussi près l'actualité des Verts. Ces derniers sont redescendus en Ligue 2 cette saison. Dans un entretien accordé à Tribune Verte, Patrick Revelli n'a pas manqué de donné son avis sur la nouvelle direction stéphanoise. Sans oublier le duo Caïazzo - Romeyer.

Rapidement interrogé sur ce qu'ils pensaient de la transition entre les anciens et les nouveaux propriétaires du club, l'ancien attaquant n'a pas gardé sa langue dans sa poche. "Est-ce que leur co-présidence (Caïazzo - Romeyer) a duré trop longtemps ? Oui, ça me semble une évidence. Surtout lorsqu’on regarde ce qu’il s’est passé au club lors des derniers mois de leur présidence. En ce qui me concerne, je me souviens qu’à leur arrivée, et même après, ils répétaient souvent qu’ils quitteraient l’ASSE sans en faire une question d’argent. Et qu’ils ne feraient pas de plus-value. Il ne me semble pas que cela se soit passé ainsi…", a d'abord regretté Patrick Revelli. Ensuite, il a enchaîné sur Kilmer Sports Ventures, à qui il veut laisser du temps.

"Il faut laisser du temps à Kilmer" (Patrick Revelli, ex-ASSE)

En effet, alors que son ancien coéquipier Jean-Michel Larqué a qualifié les nouveaux dirigeants de "paresseux et incompétents" sur RMC, celui qui vit à Saint-Étienne est plus nuancé dans ses propos. "En ce qui me concerne, je pense qu’il faut laisser du temps aux gens de Kilmer. Ainsi, ils peuvent nous montrer de quoi ils sont capables. On ne va pas se mentir, la saison dernière n’a vraiment pas été bonne. Franchement décevante, même. Mais j’ai envie de me dire que ça peut marcher et que les nouveaux dirigeants vont faire du bon boulot."

D'autant plus que l'ASSE, aujourd'hui, a les caisses pleines. Le nerf de la guerre, encore plus dans une période très difficile pour les finances des clubs français. "Lorsque dans un club les caisses sont pleines et que la situation est saine financièrement, il est rare que ça ne rejaillisse pas sur le plan sportif. Voilà pourquoi j’ai aussi envie d’y croire, que cela me semble bénéfique et que je suis convaincu que ça peut marcher dès cette saison. Et honnêtement, quand je vois l’état de certains clubs aujourd’hui et le dossier des droits télé, qui ne vont plus rapporter grand-chose, on se dit qu’il faut mieux être détenu par un riche propriétaire, non ?"

Des mots teintés d'optimisme alors que les Verts ont bien démarré leur saison de Ligue 2. Avec, en ligne de mire, une remontée immédiate en Ligue 1...