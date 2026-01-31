L’ASSE accueille Boulogne-sur-Mer ce samedi soir (20h) sur sa pelouse. Les Stéphanois doivent rebondir dans le Chaudron en championnat à l’occasion de la 21ᵉ journée de Ligue 2. Voici la compo que devrait choisir Eirik Horneland pour sa dernière sur le banc des Verts.

Après la défaite à Reims samedi dernier, Eirik Horneland était plus que fragilisé. Si le club n’a rien officialisé pour l’heure, le Norvégien s’en ira après la rencontre de ce samedi soir. Dans un Chaudron qui sera pour la première fois ouvert sans restriction depuis fin octobre, l’ancien coach du SK Brann espère quitter le Forez sur une bonne note.

Deux coups durs et un retour majeur pour l’ASSE

L’ASSE doit toujours composer sans Maxime Bernauer, blessé au ménisque. Après avoir subi une intervention chirurgicale début janvier, l’ancien Rennais semble avoir terminé sa saison 2024-2025. Les Verts sont également privés de Lassana Traoré.

Les deux joueurs ont vu l’infirmerie se remplir davantage le week-end dernier. À Reims, Mahmoud Jaber a rapidement cédé sa place à Paul Eymard. L’Israélien, blessé aux adducteurs, est forfait pour cette partie. En seconde période, Chico Lamba est également sorti. Une semaine après son retour à la compétition, le défenseur portugais s’est à nouveau blessé et ne sera pas présent ce samedi soir.

Forfaits depuis plusieurs semaines, João Ferreira et Joshua Duffus ont fait leur retour sur la pelouse de Reims la semaine passée. Les deux joueurs sont entrés en jeu, contrairement à Ebenezer Annan, qui n’a toujours pas rejoué depuis son retour de blessure. Le Ghanéen a fait son retour dans le groupe il y a deux semaines sans obtenir la moindre minute depuis.

Si Eirik Horneland ne pourra pas utiliser Mahmoud Jaber et Chico Lamba pour sa dernière, le Norvégien va pouvoir compter sur Zuriko Davitashvili. L’ailier passé par Bordeaux est apte après s’être entraîné toute la semaine avec le groupe. Le retour de l’international géorgien, meilleur buteur du club, va faire du bien à l’ASSE, en panne offensivement ces dernières semaines.

La nouvelle recrue, Abdoulaye Kanté, officialisée ce vendredi, était qualifiée mais n’a pas été retenue pour ce match face à l’USBCO.

Horneland chamboule sa défense

Désabusé après le revers à Reims, Gautier Larsonneur espère retrouver le sourire ce soir face à Boulogne-sur-Mer. Eirik Horneland ne devrait pas surprendre pour sa dernière et titulariser l’ancien Brestois dans le but de l’ASSE.

Le coach norvégien devrait opter pour João Ferreira au poste de latéral droit. Le latéral portugais devrait profiter de l’absence de son compatriote Chico Lamba pour retrouver une place dans le onze. Kévin Pédro devrait alors être rebasculé dans l’axe, aux côtés de Mickaël Nadé, après avoir enchaîné sur le couloir droit.

Sur le couloir gauche, Eirik Horneland devrait poursuivre avec Ben Old, malgré le retour dans le groupe d’Ebenezer Annan à la mi-janvier. Si le Norvégien a déclaré que son latéral était en forme, il a aussi précisé que le Néo-Zélandais s’était installé à ce poste.

Tardieu recule d’un cran

L’ASSE a enregistré la venue d’Abdoulaye Kanté en fin de semaine. L’ancien Troyen est la première recrue hivernale pour le groupe professionnel. Cependant, le milieu prêté par Middlesbrough ne figure pas dans le dernier groupe d’Eirik Horneland. En l’absence de Mahmoud Jaber, Florian Tardieu devrait reculer en pointe basse du milieu stéphanois.

Nadir El Jamali, qui s’impose au sein du groupe depuis quelques semaines, devrait également enchaîner. Utilisé sur l’aile droite de l’attaque stéphanoise, le jeune milieu formé à l’ASSE devrait retrouver une place au milieu de terrain. Il devrait être associé à un autre pur produit du centre de formation ligérien : Aïmen Moueffek.

Davitashvili de retour dans le onze de l’ASSE

Unique buteur stéphanois depuis le début de l’année 2026, Augustine Boakye devrait débuter et retrouver le couloir droit ce soir. Le Ghanéen avait récupéré une place sur l’aile gauche durant l’absence de Zuriko Davitashvili. Il sera accompagné par Lucas Stassin en pointe de l’attaque de l’ASSE.

Enfin, Zuriko Davitashvili devrait faire son retour comme titulaire ce samedi. Absent lors des deux dernières sorties des Verts, le Géorgien est de retour face à Boulogne. Le joueur passé par le Rubin Kazan devrait faire du bien à l’attaque stéphanoise, en manque cruel d’efficacité depuis plusieurs semaines. L’ASSE aura grand besoin de son meilleur buteur pour renouer avec le succès et permettre à Eirik Horneland de quitter le club sur une bonne note.