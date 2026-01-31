Le mercato fermera ses portes lundi à 20 heures en France. Après plusieurs semaines de grand calme dans le Forez, les derniers jours sont nettement plus animés avec plusieurs dossiers qui ont été ouverts par le board de l'ASSE. Dans le sens des départs, des mouvements restent également envisageables.

L'ASSE a officialisé sa première recrue de l'hiver, hier matin. Comme annoncé par nos soins dès mercredi, Abdoulaye Kanté s'est engagé avec Saint-Etienne. Le club a communiqué l'information et en a profité pour partager les premiers mots du nouveau milieu défensif stéphanois : "Je me sens bien depuis mon arrivée ici, où tout le monde m’a bien accueilli et s'est montré très bienveillant. Je viens avec l’ambition d’aider le club à monter dans l’élite ! J’aime déjà ce Peuple Vert, et ensemble, j’espère que nous atteindrons nos objectifs !"

D'autres dossiers en cours

Après avoir réussi à boucler son dossier prioritaire en recrutant un numéro 6, l'ASSE poursuit son mercato. Ces derniers jours, le nom d'Ismaël Baouf (19 ans) revient avec insistance dans les médias et sur X. En effet, les Verts prospectent sur plusieurs postes mais sont surtout à la recherche d'un défenseur central actuellement. Le défenseur du SC Cambuur, Ismaël Baouf, est ainsi sur la short-list stéphanoise. Des contacts ont même été initiés sans pour autant que les négociations ne soient arrivées à un stade avancé. Un renfort dans le secteur défensif serait en tout cas le bienvenu au vu des absences de Maxime Bernauer (probable fin de saison) et de Chico Lamba (plusieurs semaines d'indisponibilité).

L'équipe professionnelle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir besoin de renforts. La réserve stéphanoise va aussi accueillir de nouveaux éléments. Comme évoqué sur le site lundi, Marten-Chris Paalberg va débarquer dans le Forez. L'attaquant estonien de 17 ans viendra dans un premier temps ajouter une plus-value au groupe de Sylvain Gibert, mais s'entraînera régulièrement avec le groupe Ligue 2. David Mimbang, international camerounais en jeunes, va aussi rejoindre l'ASSE. Ce milieu de terrain, également né en 2008, est désiré par le club depuis plusieurs semaines. Un gros travail a été réalisé par Huss Fahmy et Alexandre Lousberg pour doubler la concurrence du groupe BlueCo (propriétaire de Chelsea et de Strasbourg). Si Paalberg, en tant que ressortissant d'un pays de l'Union européenne, est autorisé à être transféré depuis ses 16 ans, la situation est plus floue pour le transfert de Mimbang (hors UE), qui ne peut en théorie pas signer son contrat avant ses 18 ans qui interviendront le 15 août prochain.

Deux départs à envisager ?

Dans le sens des départs, l'ASSE a déjà bien avancé sur son dégraissage. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont été libérés afin de s'engager avec le club grec de l'AEL Larissa. Maedine Makhloufi a lui rejoint l'USL Dunkerque, avec qui il a signé un contrat jusqu'en 2029.

Les Verts pourraient ne pas s'arrêter là. Djylian N'Guessan est toujours sur le départ. Refusant de prolonger son contrat qui prendra fin en juin 2027, l'attaquant stéphanois est notamment suivi par BlueCo. Un transfert est souhaité aussi bien par le joueur que par l'ASSE, qui s'étonne du peu de sollicitations sur ce dossier durant le mois de janvier. Enfin, Luan Gadegbeku pourrait s'en aller en prêt. Avec l'arrivée d'Abdoulaye Kanté, la place semble bouchée au milieu de terrain.