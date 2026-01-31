Né le 9 juillet 2005 à Attécoubé en Côte d’Ivoire. Le jeune milieu de terrain commence son parcours de footballeur en France au FC Montfermeil. Il rejoint ensuite les U19 de Troyes lors de la saison 22/23 avant de signer son premier contrat pro la saison suivante à l'âge de 18 ans. Après deux saisons du côté de l’ESTAC, il s’engage à Middlesbrough, actuel pensionnaire de Championship pour la saison 25/26, avant de rejoindre l'ASSE.

Le graphique data de Kanté laisse apparaître des points forts et des axes d'améliorations tres marqués dans son jeu. La qualité qui ressort le plus chez le milieu de terrain, c’est bien sa capacité à défendre. Auteur de 9.91 actions défensives par match la saison dernière, cela le place parmi l’élite des milieux de ligue 2.

Toutefois, son profil défensif se contraste avec le reste des données défensives à disposition puisqu’il se classe dans la moyenne de la Ligue 2 concernant le nombre de tacles et interceptions réussis, ainsi que dans les duels aériens avec un taux de réussite ne dépassant pas les 40% de réussite.

Abdoulaye Kanté, un milieu qui aime défendre

Ce qui pourrait refroidir le supporter des verts en voyant son radar c’est toutes ces stats en rouge qui apparaissent sur le graphique. Pas de crainte particulière puisqu’elle concerne le jeu offensif et que dans le cadre de cette comparaison au différend milieu de terrain de ligue 2, on peut y retrouver des joueurs offensif tels que des N°10. De quoi minimiser les chiffres.

Malgré cela, elle révèle des informations sur le profil de l’ivoirien. On comprend ici que Kanté est un joueur à vocation défensive qui a tendance à rester plus bas lors des phases offensives. Paradoxalement, il tente 1.15 tirs par match ce qui est plus que la moyenne des milieux de Ligue 2. La plupart de ces tirs semblent être en dehors de la surface puisqu’il ne touche que 0.2 ballon dans la surface.

L'ASSE récupère une référence

Le point qui reste à travailler pour le natif d’Attécoubé reste éventuellement le jeu long avec seulement 50% de réussite sur ses transversales. Mis à part cela, il possède tout du bon n°6, capable de se sortir du pressing avec des dribbles (58.33% de réussite) ou bien avec des passes courtes et moyennes (90.67% de réussite). Comme évoqué précédemment, c’est un bon joueur défensif capable de stopper les offensives adverses.

Quand on compare le pourcentage de duels défensifs gagnés avec le nombre d’actions défensives réussies par 90 minutes aux autres milieux de terrain (sauf milieu offensif), on remarque qu'Abdoulaye Kanté était une référence en la matière. En s’attachant les services de l’ivoirien, l’ASSE s’assure d’une jeune recrue qui lui apportera de la solidité défensive dans un championnat qu’il connait déjà. L'interogation principale qui subsiste reste l'éat de forme du joueuret sa capacité à enchainer après plusieurs mois sans match. L'avenir répondra aux craintes sur ce point.