Battue à Boulogne dans un contexte déjà tendu, l’ASSE a vécu une soirée noire marquée par une nouvelle défaite, une expulsion précoce et la fin de l’aventure d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Entre crise sportive, cascade de blessures et mouvement imminent sur le marché des transferts, le club entre dans une période charnière, avec l’objectif de relancer une dynamique désormais fragilisée. Voici les infos qu'il ne fallait pas rater cette semaine...

Le déplacement à Boulogne a rapidement viré au cauchemar pour les Stéphanois. Dès la 8e minute, les Verts encaissent l’ouverture du score. Le match bascule définitivement à la 26e minute, lorsque Ferreira est expulsé après un second carton jaune, laissant ses coéquipiers à dix pour le reste de la rencontre. Une infériorité numérique que l’ASSE ne parviendra jamais à compenser. En seconde période, le scénario ne s’améliore pas et le score reste inchangé.

Dans la foulée de cette nouvelle contre-performance, la nouvelle tombe : Horneland quitte l’ASSE. Le coach norvégien semblait arrivé en bout de course après une série de résultats décevants. Les dirigeants stéphanois ont mis du temps avant d’activer une nouvelle piste.

Par ailleurs, c'est enfin officiel, Philippe Montanier a pris les commandes de l’équipe. Entraîneur expérimenté, adepte de principes de jeu proches de ceux d’Horneland, il aura pour mission de remettre l’ASSE sur les rails et de relancer la dynamique dans l’objectif clair de la montée en Ligue 1.

Des blessures, encore des blessures …

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’ASSE. En plus de la défaite face à Reims, les Verts ont perdu deux joueurs sur blessure pour plusieurs semaines.

Le premier concerne Mahmoud Jaber, touché aux adducteurs. Le milieu de terrain devrait être absent entre cinq et sept semaines, un coup dur supplémentaire pour l’entrejeu stéphanois.

La seconde absence est tout aussi préoccupante. Chico Lamba, tout juste de retour à la compétition, retourne déjà à l’infirmerie. Victime d’une blessure musculaire, le défenseur central devrait lui aussi manquer cinq à sept semaines. Une situation qui fragilise encore un peu plus un secteur défensif déjà amputé de Bernauer.

L'ASSE accélère son mercato !

L’ASSE a officialisé l’arrivée d’un milieu défensif pour renforcer son entrejeu. Comme annoncé en exclusivité sur notre site, Abdoulaye Kanté rejoint le club en provenance de Middlesbrough, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Passé par Troyes, où il s’est imposé comme un joueur important en Ligue 2, le milieu de terrain avait rejoint l’Angleterre en 2025. Avec un profil de récupérateur, Kanté se distingue par son impact à la récupération mais aussi par une relance propre, faisant de lui un joueur complet et prometteur.

Une seconde recrue pourrait rapidement suivre, cette fois en défense. Longtemps intéressée par Ismaël Baouf, la direction stéphanoise se serait finalement tournée vers Aboubaka Soumahoro. Le défenseur, formé au Paris FC et actuellement sous contrat avec Hambourg, devrait lui aussi arriver en prêt avec option d’achat. Gaucher, il présente l’avantage de pouvoir évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté. Aussi, Julien Le Cardinale est en négociations très avancées avec le club...

Des arrivées pour la réserve

Deux autres recrues devraient rejoindre l’ASSE, dans un premier temps pour la réserve.

La première est Marten-Chris Paalberg, attaquant estonien de 17 ans. Auteur de 18 buts sur la saison 2025, il a séduit les dirigeants par son profil moderne : grand gabarit (1m88), mobile, rapide et efficace des deux pieds. Un joueur à fort potentiel, qui pourrait rapidement attirer l’attention s’il poursuit sa progression.

La seconde piste mène à Adaam Ballal, milieu de terrain marocain de 18 ans, formé à l’académie Mohammed VI. Apprécié pour sa qualité technique et son intelligence de jeu, il est également capitaine du Maroc U18, preuve de son statut dans les sélections de jeunes. Un profil prometteur, suivi de près au Maroc.