Le sprint final du mercato d’hiver est lancé dans le Forez. Après plusieurs semaines d’attentisme, l’ASSE a clairement accéléré à l’approche de la fermeture du marché, fixée à ce soir 20 heures. Entre une première arrivée officialisée, plusieurs pistes encore actives et des départs possibles, les prochaines heures s’annoncent décisives pour affiner l’effectif stéphanois.

L’ASSE aborde en effet une fin de mercato sous haute tension, dans un contexte institutionnel lourd. Samedi soir, à l’issue de la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1), la direction stéphanoise a acté la fin de l’aventure d’Eirik Horneland, ainsi que celle de ses adjoints Hassan Al Fakiri et Andrea Loberto. Après avoir officialisé l'arrivée de Philippe Montanier et son adjoint Stéphane Lièvre, le club doit gérer un sprint final sur le marché des transferts, qui fermera ses portes ce lundi 2 février à 20 heures.

L’ASSE a mis fin à son immobilisme en officialisant, vendredi, sa première recrue hivernale. Comme révélé en amont sur notre site, Abdoulaye Kanté s’est engagé avec les Verts en provenance de Middlesbrough. Un renfort ciblé au poste de numéro six, devenu prioritaire après la blessure de Mahmoud Jaber. Dans ses premiers mots, le jeune milieu n’a pas caché ses ambitions, affichant déjà son désir d’aider le club à retrouver l’élite et son enthousiasme vis-à-vis du Peuple Vert.

Ce recrutement n’est toutefois qu’une première étape. Le board stéphanois poursuit activement ses recherches, notamment en défense centrale. Le nom d’Ismaël Baouf, jeune joueur du SC Cambuur, circule avec insistance. Toutefois, la piste s'est refroidie ces dernières heures... Il n'empêche que les absences de longue durée de Maxime Bernauer et Chico Lamba rendent ce renfort quasi indispensable pour sécuriser l’arrière-garde lors de la deuxième partie de saison.

Soumahoro en approche

De fait, l'ASSE ne va pas s’arrêter là. Un deuxième renfort est en passe d’être bouclé en défense centrale avec l’arrivée annoncée d’Aboubaka Soumahoro. Le défenseur franco-ivoirien de 19 ans va rejoindre Saint-Étienne sous la forme d’un prêt payant en provenance de l’Hamburger SV, assorti d’une option d’achat.

Soumahoro arrivera avec un profil déjà aguerri malgré son jeune âge : formé au Paris FC, il a disputé 14 matches de Ligue 2 avant son transfert en Allemagne pour près de deux millions d’euros. Il a également goûté à la Bundesliga, avec cinq apparitions sous le maillot hambourgeois.

Polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale mais aussi en sentinelle ou sur le côté gauche, Soumahoro correspond à la logique de recrutement actuelle de l’ASSE : des joueurs jeunes, à fort potentiel, mais déjà exposés au football professionnel. Le club se laisse ainsi la possibilité de sécuriser l’avenir, tout en répondant à une urgence sportive immédiate.

Un défenseur de Ligue 1 pour bétonner la défense de l'ASSE

Mais le chantier défensif n’est pas totalement refermé du côté de l’ASSE. Malgré l’arrivée attendue d’Aboubaka Soumahoro, les dirigeants stéphanois espèrent encore boucler une dernière opération avant la fermeture du marché. La priorité reste l’arrivée d’un défenseur axial droit, avec un critère bien identifié : une réelle expérience du championnat de France, en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Le nom de Jubal circulait avec insistance dans les couloirs du club. En parallèle, comme évoqué hier soir en exclusivité sur notre site, l’ASSE a convaincu Julien Le Cardinal de signer à l'ASSE pour une durée de 18 mois assortie d'une année en option.

À l’inverse, la proposition du profil d’Achraf Dari n’a pas été jugée prioritaire et n’a pas donné lieu à des démarches concrètes. L’objectif est clair : sécuriser un secteur défensif fragilisé avant d’aborder la dernière ligne droite de la saison avec possiblement deux recrues dans ce dernier jour de mercato.

Stassin vers l'Espagne ? L'ASSE vérouille à double tours !

À quelques heures de la clôture du mercato hivernal, le dossier Lucas Stassin continue d’agiter les coulisses du Forez. Selon L’Équipe, l’ASSE a récemment repoussé une nouvelle approche en provenance de l’étranger, émanant du Betis Séville. Le club espagnol aurait formulé une offre de prêt payant assortie d’une option d’achat, immédiatement écartée par les dirigeants stéphanois.

Malgré une efficacité offensive en berne ces dernières semaines, Saint-Étienne campe sur sa position et refuse d’affaiblir son secteur offensif dans cette phase décisive de la saison. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant belge reste perçu en interne comme un élément à fort potentiel, capable de peser sur la deuxième partie de championnat. Dans un contexte où les Verts peinent à trouver le chemin des filets, la direction préfère assumer ce choix stratégique plutôt que de céder à la pression des dernières heures du marché.

Philippe Montanier pourrait influencer le mercato de l'ASSE

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois pourrait également peser lourd dans les toutes dernières heures du mercato. Sans bouleverser la stratégie déjà engagée, le technicien français pourrait affiner certaines priorités, valider ou freiner des dossiers en cours, voire suggérer un profil précis en fonction de ses principes de jeu et de son expérience de la Ligue 2. Son regard sur l’équilibre du vestiaire, les besoins immédiats de l’équipe et la gestion des jeunes éléments peut influencer des décisions rapides, notamment sous forme de prêt ou d’opportunité de dernière minute.

La réserve, elle aussi, renforcée

En parallèle de l’équipe professionnelle, l’ASSE prépare l’avenir. Le club s’apprête à accueillir Marten-Chris Paalberg, attaquant estonien de 17 ans, qui viendra d’abord renforcer la réserve tout en s’entraînant régulièrement avec le groupe Ligue 2. David Mimbang, jeune milieu camerounais très convoité, est également attendu, même si son statut hors Union européenne impose quelques contraintes réglementaires avant une signature définitive.

Des départs de l'ASSE encore possibles

Côté sorties, le dégraissage est déjà bien entamé avec les départs d’Yvann Maçon et Dylan Batubinsika vers l’AEL Larissa, ainsi que celui de Maedine Makhloufi à Dunkerque. D’autres mouvements restent envisageables. Djylian N’Guessan, en fin de cycle contractuel et suivi par BlueCo, pourrait être transféré avant la clôture du mercato. Enfin, un prêt de Luan Gadegbeku n’est pas exclu, l’arrivée de Kanté réduisant ses perspectives de temps de jeu.

À quelques heures de la fermeture du marché, l’ASSE entre clairement dans une phase active. Après avoir sécurisé son milieu défensif, le club doit désormais arbitrer entre les opportunités de dernière minute et la gestion de son effectif. Les choix effectués d’ici lundi soir pourraient peser lourd dans la course aux objectifs de la fin de saison.