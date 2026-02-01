La blessure de Joao Ferreira plonge un peu plus la soirée du portugais dans le néant. Expulsé en première période, le latéral droit s’est gravement blessé en rentrant au vestiaire selon L’Équipe. Une fracture qui pourrait mettre un terme prématuré à sa saison.

La soirée a rapidement tourné au cauchemar pour Joao Ferreira. Averti une première fois dès la 17e minute pour une faute sur Noah Fatar, le défenseur stéphanois a de nouveau été sanctionné neuf minutes plus tard après un tacle non maîtrisé sur Nolan Binet. Un second carton jaune synonyme d’expulsion, laissant ses partenaires en infériorité numérique.

Le Portugais a quitté la pelouse dans un état de grande colère. Une frustration mal canalisée qui a eu de lourdes conséquences. En regagnant le vestiaire, Ferreira a violemment frappé un mur, se fracturant la main droite. Un geste irréfléchi, immédiatement sanctionné par une blessure sérieuse.

Une absence bien plus longue que prévue

La gravité de la blessure a rapidement été confirmée. Joao Ferreira a été opéré ce dimanche matin au CHU de l’Hôpital Nord de Saint-Étienne, situé à proximité immédiate du centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat. L’intervention chirurgicale s’est déroulée sans complication, mais les premières estimations sur sa durée d’indisponibilité inquiètent fortement.

Selon le quotidien sportif national, le latéral droit sera absent bien au-delà de sa suspension automatique liée à son expulsion. La durée minimale évoquée est de deux mois. Un délai incompressible, après lequel de nouveaux examens médicaux seront réalisés afin d’évaluer la consolidation de la fracture.

En interne, le pessimisme domine. Il apparaît désormais probable que la saison de Joao Ferreira soit déjà terminée. Une perspective difficile à accepter pour le joueur, mais aussi pour le staff, qui comptait sur lui dans la rotation défensive. Son retour avant la fin de l’exercice reste aujourd’hui très incertain.

Une défense de l’ASSE déjà sous tension

Cette blessure vient alourdir une situation défensive déjà très compliquée pour l’ASSE. Les Verts doivent composer sans Maxime Bernauer, également indisponible, ni Chico Lamba. Trois absences majeures dans un secteur clé, qui limitent considérablement les options de Philippe Montanier.

Le nouvel stéphanois va devoir adapter ses choix. Des ajustements tactiques sont attendus, tout comme une possible redistribution des rôles au sein de l’effectif. Certains joueurs pourraient être repositionnés, tandis que des jeunes pourraient être sollicités pour densifier le groupe.

Dans une saison où la régularité est essentielle, cette accumulation de coups durs pèse lourd. L’ASSE n’aura pas le luxe de s’apitoyer. Le groupe devra faire preuve de solidarité et de caractère pour surmonter cette nouvelle épreuve et rester compétitif jusqu’au bout.