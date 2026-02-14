Ancien préparateur physique de l'ASSE, Benjamin Guy a côtoyé trois coachs différents à l'ASSE : Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio et Eirik Horneland. Dans une interview à retrouver sur notre chaîne YouTube, il revient sur son parcours et l'investissement des joueurs stéphanois.

Après sa remontée en Ligue 1, à l'issue de la saison 2023-2024 et malgré de nombreux invetissements, l'ASSE n'est pas parvenu à se maintenir en Ligue 1. Préparateur physique du club la saison dernière, Benjamin Guy revient sur ce qu'il a connu avec le club stéphanois.

"A Sainté, ça bossait. Là-dessus, je n'ai aucun doute."

Benjamin Guy (ex-ASSE) : "Sur la qualité de travail et l'investissement, il n'y a rien à dire. Les joueurs de Saint-Étienne sont très professionnels. Pour te donner un exemple, une journée, je ne sais pas comment ça se passe maintenant avec le coach Montanier, mais ils vont garder la même trame."

[...] C'est-à-dire que tu as petit-déj le matin obligatoire, comme ça tu peux contrôler ce que les mecs ont dans le ventre avant de venir à l'entraînement. [...] Tu peux faire des soins avant la séance. Si tu as des petits bobos ou des choses comme ça, ça peut être checké. [...] La culture de travail, elle est ancrée maintenant pour les joueurs Ligue 1, Ligue 2. Tout le monde bosse. Tu ne peux plus ne plus bosser. Ce n'est pas possible. Et à Sainté, ça bossait. Là-dessus, je n'ai aucun doute."

Les raisons du "coup de mou" de Lucas Stassin à l'ASSE

Benjamin Guy (ex-ASSE) : "Ouais mais on connaît tous les raisons. Lucas il est arrivé avec sa fraîcheur. Il est arrivé dans un championnat qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé dans un contexte plutôt favorable, il s'est éclaté.

Et c'est quelqu'un, tu vois, quand je te parle de prépa physique individuel, lui, il a depuis un bout de temps quelqu'un qui s'occupe de lui à l'extérieur, tu vois. Donc, il a déjà son prépa physique en place."

Le but du jeu dans ce contexte-là, nos prépas physiques, donc nous, on va faire les contenus club, un peu de contenu individuel, mais c'est surtout de rentrer en contact avec les autres prépas, justement pour... avoir un travail efficient pour Lucas et pour l'équipe."

"Montre qu'ils ont eu tort et que tes objectifs restent intacts et que tu restes performant."

Benjamin Guy (ex-ASSE) : "Il s'est mis des objectifs individuels, club, équipe nationale, donc il a beaucoup travaillé. L'année dernière, il a été performant parce qu'il a mis pas mal de buts.

Il a suscité des convoitises et ça reste ni plus ni moins qu'un gamin, un humain à qui tu peux promettent des choses et puis après, ça peut te faire tourner la tête. Et on serait tous pareil, en fait, face à des chiffres comme ça. Moi, je ne lui en veux pas."

Là où je lui "en veux", c'est qu'il y a eu des choix qui ont été faits. C'est à toi de te bouger maintenant parce que ces choix n'ont pas été dans ton sens. Mais vas-y, montre qu'ils ont eu tort et que tes objectifs restent intacts et que tu restes performant."

Pour retrouver l'interview complète, avec notamment le cas Igor Miladinovic... rendez-vous sur notre interview disponible juste ici !