L’ASSE se déplace à Guingamp ce soir (20h) pour un duel important de Ligue 2. Un match particulier pour Youssef N’Joya, formé chez les Verts, qui pourrait croiser son ancien club pour la première fois.

L’ASSE poursuit sa route en Ligue 2 avec un déplacement toujours délicat au Roudourou. Les Verts affrontent Guingamp ce soir à 20h avec l’objectif de ramener un résultat positif de Bretagne après sa victoire contre Montpellier (1-0). Dans un championnat serré, chaque point compte et la formation dirigée par Sylvain Ripoll sait qu’elle ne peut pas se permettre de relâchement. Pour cette rencontre, le technicien guingampais a convoqué 19 joueurs.

Il doit toutefois composer sans Gautier Ott, Amine Hemia, Amadou Samoura, Darly N’Landu et Sohaib Naïr, tous absents. Des forfaits qui réduisent les options offensives et au milieu de terrain. En revanche, Donatien Gomis effectue son retour après avoir purgé sa suspension lors de la dernière journée. Un renfort précieux pour stabiliser l’arrière-garde dans un contexte où la solidité défensive sera primordiale.

Un déplacement périlleux en Ligue 2

Ce déplacement à Guingamp s’annonce comme un véritable test. Le Roudourou est réputé pour être un stade compliqué à négocier. L’ASSE devra afficher du caractère et de la maîtrise. La gestion des transitions sera déterminante face à une équipe bretonne capable de se projeter rapidement. Les Verts devront également se montrer plus efficaces dans les deux surfaces, un axe de progression observé ces dernières semaines. L’enjeu est clair : rester au contact des équipes de tête dont les résultats hier soir ne sont pas forcément favorables pour les hommes de Philippe Montanier.

ASSE – Guingamp : la revanche de Youssef N’Joya

Cette rencontre aura une saveur particulière pour Youssef N’Joya. Le joueur de Guingamp est un pur produit de la formation stéphanoise. Arrivé en 2016, il a porté le maillot vert jusqu’en 2022, évoluant notamment avec la réserve après un passage par l’Olympique de Saint-Étienne. Non conservé à l’issue de son contrat stagiaire, le milieu offensif de la génération 2004 a dû rebondir loin du Forez.

Depuis, il a franchi un cap important. Il a signé pro et disputé ses premières minutes en Ligue 2 au début de l’année 2026, confirmant une progression constante. Retrouver l’ASSE constitue forcément un moment particulier. L’envie de prouver sera bien présente face à son club formateur. Une motivation supplémentaire dans un match qui pourrait compter dans la saison des deux équipes.