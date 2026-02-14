Kevin Pedro s’impose comme l’une des révélations de l’ASSE. Profitant des absences en défense, le jeune joueur enchaîne les titularisations et suscite déjà de fortes convoitises en Ligue 1 et à l’étranger.

L’ASSE tient peut-être une très belle surprise. Depuis plusieurs semaines, Kevin Pedro (portrait ici) profite des absences de Maxime Bernauer, Chico Lamba et Joao Ferreira pour s’installer dans l’arrière-garde stéphanoise. Le défenseur ne se contente pas d’assurer l’intérim. Il marque les esprits. Très habile techniquement et à l’aise des deux pieds, il n’hésite pas à porter le ballon pour casser les lignes. Une qualité précieuse dans le football moderne.

Depuis son installation en défense, il affiche une sérénité impressionnante et une régularité rare pour son âge. Les supporters ne s’y trompent pas. Sur les réseaux sociaux, ils se montrent dithyrambiques. Beaucoup voient en lui un joueur capable d’incarner l’avenir du club en Ligue 1. Mais forcément, de telles performances ne passent pas inaperçues.

ASSE : Kevin Pedro déjà courtisé sur le mercato

Selon les informations de Foot Mercato, le rendement de Kevin Pedro attise déjà les convoitises. Dès cet hiver, plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1, engagés dans la lutte pour les places européennes, se sont renseignés sur sa situation. Des prises d’informations concrètes qui témoignent de la cote grandissante du défenseur stéphanois. L’intérêt dépasse même les frontières françaises.

En Europe, plusieurs formations réputées pour leur politique axée sur les jeunes talents surveillent également son évolution. Un signal fort pour un joueur encore en pleine ascension. L’ASSE sait qu’elle tient un profil rare : solide défensivement, propre techniquement et capable de relancer sous pression. Reste à savoir si le club pourra résister aux sollicitations lors des prochaines fenêtres de transfert. Le dossier pourrait rapidement devenir stratégique pour les dirigeants ligériens mais sa prolongation jusqu'en 2030 montre sa volonté de d'abord s'imposer avec son club formateur et y évoquer en ligue 1.

ASSE : un avenir international en suspens

Au-delà du mercato, un autre sujet anime les coulisses. L’avenir international de Kevin Pedro. Sélectionné pour la dernière fois en septembre 2024 avec l’Équipe de France U19, le défenseur se trouve à un tournant. Selon Foot Mercato, la Fédération de la République Démocratique du Congo suit attentivement son profil. La RDC a lancé un vaste processus pour attirer de jeunes binationaux afin de renforcer sa sélection.

Kevin Pedro correspond parfaitement à cette stratégie. Son potentiel et sa progression rapide en font une cible prioritaire. Le projet congolais pourrait lui offrir des perspectives intéressantes à court terme. Mais le joueur devra trancher. Continuer à espérer avec les Bleuets et viser plus haut en équipe de France, ou répondre aux sollicitations de la sélection congolaise. Une décision importante qui pourrait influencer la suite de sa carrière. En attendant, Kevin Pedro reste concentré sur l’ASSE, où son ascension ne fait peut-être que commencer.