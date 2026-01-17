Formé à l’AS Saint-Étienne (ASSE), Pape Thiaw est aujourd’hui sélectionneur du Sénégal. À ses côtés, Benjamin Guy, ex-préparateur physique des Verts. Ensemble, ils viseront le titre continental face au Maroc ce dimanche.

Le destin est parfois joueur. En 1998, un jeune attaquant sénégalais fait une brève apparition sous le maillot de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Il ne disputera qu’un seul match professionnel avec les Verts, mais son parcours ne fait que commencer. 27 ans plus tard, Pape Thiaw est à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Et ce dimanche, il dirigera ses Lions en finale de la CAN face au Maroc, pays hôte de cette édition 2025.

Formé dans le Forez, Thiaw n’a pas percé à l’ASSE mais a ensuite construit sa carrière en France (Metz, Strasbourg), en Espagne (Alavés) et en Suisse (Neuchâtel Xamax). International sénégalais (25 sélections). Reconnu pour sa rigueur et son sens du collectif, il s’oriente rapidement vers une carrière d’entraîneur. Ancien adjoint de la sélection, il prend les rênes de l’équipe A du Sénégal. Et la mène à une nouvelle finale.

Benjamin Guy, le préparateur expérimenté

À ses côtés dans cette aventure, un autre visage bien connu des supporters stéphanois. Benjamin Guy, 45 ans, a quitté l’ASSE en juin 2025 après trois saisons comme préparateur physique. Recruté en 2022, il avait été conservé dans le staff d’Eirik Horneland. Malgré son implication, son contrat n’a pas été renouvelé par la nouvelle direction du club.

Benjamin Guy n’en est pas à sa première expérience. Il a longtemps officié à Dijon aux côtés d’Olivier Dall'Oglio ou Patrice Carteron (autre ancien Vert), avant de suivre ODO à Brest, puis à Montpellier. À chaque étape, il s’est forgé une réputation, apprécié par les joueurs, il était reconnu pour mettre de l'huile dans les rouages au sein du groupe. Sans club depuis son départ de l'ASSE, Sa nomination de dernière minute dans le staff sénégalais était une petite surprise.

Un duo forgé à l'ASSE en quête de gloire

Alors que le Sénégal rêve d’un nouveau sacre historique en Coupe d’Afrique, le duo Thiaw-Guy représentera l'ASSE pour cette finale de la CAN. Face au Maroc, ce dimanche à 20h, la tâche s’annonce difficile. Mais avec leur expérience et leur connaissance du haut niveau, les deux anciens Verts peuvent offrir un sacre au peuple sénégalais. Tout le mal qu'on leur souhaite.