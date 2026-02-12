En poste à l'ASSE jusqu'à la fin de saison dernière, Benjamin Guy a connu plusieurs moments forts à Saint-Etienne. Dans une interview à retrouver sur notre chaîne YouTube, il se confie.

Immédiatement après la remontée de l'ASSE en Ligue 1, une grande annonce était faite, avec la reprise du club par Kilmer Sports. L'AS Saint-Etienne a connu un premier mercato agité, mais pas suffisant pour se maintenir. Un seul joueur d'expérience a rejoint le club, Yunis Abdelhamid.

Benjamin Guy revient sur le passage d'Abdelhamid à l'ASSE

Benjamin Guy (ex-ASSE) : "Yunis est un homme extraordinaire et un joueur top niveau et très professionnel. Il va faire passer les intérêts de l'équipe avant son intérêt personnel. Et en fait, le coach (Dall'Oglio) réclamait de l'expérience. L'opportunité de Yunis s'est faite. [...] Même si c'était compliqué pour lui sur le terrain le week-end, la semaine il était irréprochable et il gérait beaucoup de choses dans le vestiaire."

Tout est lié, le mental, le physique, enfin tu vois tout est lié en fait. Et quand tu as un poids psychologique, mental, ça a une répercussion sur tes données athlétiques. Mais à l'entraînement, c'est quelqu'un qui se donnait. En match, il n'a jamais triché."

D'autres joueurs, encore actuellement à l'ASSE comme Aïmen Moueffek connaissent de nombreuses blessures. Comment expliquer, ce manque de continuité ?

L'expérience peut-elle jouer en faveur de Moueffek ?

Benjamin Guy (ex-ASSE) : "Quand tu suis un peu son parcours, tu sais que c'est quelqu'un qui a déjà eu pas mal de blessures en jeune aussi, qui a fait des saisons un peu en discontinue. Et donc c'est son profil de joueur qui est comme ça.

Il ne faut pas croire qu'on laisse faire, que nous, on va dire, entre guillemets, le staff performance, donc prépa physique et médical, on laisse faire. On se questionne, on s'interroge, on demande des avis, des choses comme ça. Le joueur aussi, tu vois.

Il y a plein de choses qui ont été essayées, modifiées avec Aïmen, avec plus ou moins de réussite. Bon, ben voilà, j'espère qu'avec l'expérience, il va tendre à moins se blesser et à être plus souvent performant.

Tu sais, ce n'est pas dans son intérêt de se blesser, parce que plus tu joues, il n'y a pas de surprise, mais plus tu joues, plus tu as des primes, des choses comme ça. Donc le but du jeu, c'est de jouer le maximum."

Les primes délétères à l'ASSE

Aujourd'hui, à l'ASSE un système de prime a été instauré comme dans de nombreux clubs. Cela peut-il avoir un impact sur le blessures, avec des joueurs voulant jouer même blessés ?

Benjamin Guy (ex-ASSE) : "C'est possible. Tu peux avoir des joueurs, et ça a toujours existé, des joueurs qui vont jouer avec des blessures. [...] Il y a des joueurs qui ont déjà joué avec des blessures à Saint-Étienne et dans d'autres clubs, tu vois."

[...] Et ces joueurs là ont été performants, mais c'était toujours en accord avec le joueur, tout le monde était au courant et tout. Maintenant, tu as l'autre version où des joueurs vont peut-être masquer des blessures pour pouvoir être dans le groupe.

Ça, ça a toujours existé et à mon avis, ça existera toujours. Tu vois ce que je veux dire? On ne pourra jamais lutter contre ça, quoi."