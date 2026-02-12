le lundi 04 janvier 2021, à 14h10, l'ASSE annonçait dans un communiqué avoir décidé "de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021.". Véritable légende de l'AS Saint-Etienne, le portier a ensuite décidé de ne pas pousuivre sa carrière professionnel. Dans une interview accordé au Progrès, Stéphane Ruffier revient sur son départ.

Arrivé le 11 juillet 2011 en provenance de Monaco, Stéphane Ruffier a disputé 383 matchs sous le maillot de l'ASSE. L'homme aux 141 clean sheets sous le maillot Vert aura tout connu. La victoire en Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe, des Derbys victorieux... Malheureusement, la fin de son aventure à l'AS Saint-Etienne ne s'est pas terminée comme il l'aurait espéré.

Stéphane Ruffier : « J’ai toujours été l’un des premiers arrivés, toujours l’un des derniers à partir. »

S'il indique que aujourd'hui c'est du passé, Stéphane Ruffier semble néanmoins nourrir quelques regrets, et a toujours du mal à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé

« Quand ça fait dix ans que t’es dans un club, tu connais du monde. Je n’ai pas envie de refaire l’histoire, je n’ai pas envie de parler de lui (Claude Puel), parce que c’est inutile. Mais c'était écrit et je le savais. [...] Moi, tu me dis, tu as entraînement à 7 h 30, je vais arriver à 6 h 30 du matin, ça ne me pose aucun problème. J’ai toujours fait ça pendant toute ma carrière. J’arrivais 1 h 30 avant l’entraînement. J’ai toujours été l’un des premiers arrivés, toujours l’un des derniers à partir. »

L'ancien portier de l'ASSE a toujours eu de bonnes relations avec les supporters, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais Stéphane Ruffier, indique que rapidement les choses ont changé.

Les supporters de l'ASSE « méritent tellement mieux »

« J'étais bien avec les deux, à la base. Mais ils ont vite retourné leur veste, quand il a fallu. [...] C’est l’histoire d’une relation de dix ans où tu connais quelqu’un, tu sais ce qu’il fait dans un club, tu sais ce qu’il peut faire et ce qu’il peut t’apporter. [...] Bernard Caiazzo envoyait des messages aux journalistes en disant “Quand c’est que vous allez le détruire, lui ?”. Il y en a eu tellement des histoires comme ça. »

Si Stéphane Ruffier a bien eu le temps d'apprécier une chose, c'est bien les supporters de l'ASSE, toujours fidèles. « C’est un club qui mérite tellement mieux. Pardon, pas un club. Ce sont des supporters qui méritent tellement mieux .[...] Je pense qu’ils savaient que je mouillais le maillot. Et je crois que les supporters de Saint-Étienne, c’est ce qu’ils aiment. Ils me l’ont rendu. Ils veulent qu’on respecte leur maillot. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je crois que ça, c’est quelque chose qu’on ne peut pas me reprocher. »